Diputado venezolano afirma que arribo de la Sputnik V a su país es un triunfo al bloqueo

El primer cargamento de vacunas Sputnik V llegó a Venezuela el 13 de febrero, y según dijo el presidente Nicolás Maduro el pasado 9 de febrero, la inmunización inicial será para el personal que atiende a los pacientes con COVID-19, trabajadores hospitalarios y posteriormente personas vulnerables.Chávez, integrante de la directiva del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), recordó que el Gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones los daños que han causado las sanciones a esa nación caribeña."Hemos estado denunciando a lo largo de estos últimos años los efectos devastadores de un bloqueo criminal, de un asedio, de una persecución financiera contra nuestro país, que ha impedido en efecto que podamos adquirir medicamentos, alimentos, y equipos para el desenvolvimiento de las actividades económicas de nuestro país", sostuvo.El Gobierno de Maduro ha dicho que no ha podido acceder a los recursos que tienen en el exterior, pues países como Estados Unidos y Portugal se lo han impedido; así como el Reino Unido no ha respondido a la solicitud para disponer del oro que tienen depositado en el Banco de Inglaterra.El parlamentario señaló que las vacunas Sputnik V complementarán las medidas de bioseguridad que ha implementado el Ejecutivo venezolano para hacer frente a la pandemia.Informe de la ONUChávez destacó que la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, en el informe preliminar que presentó tras su visita a Venezuela, reconoció el impacto negativo de las sanciones impuestas al país.Douhan instó a Estados Unidos y a la Unión Europea a levantar las sanciones impuestas a Venezuela, tras ratificar que las medidas han exacerbado las calamidades preexistentes, provocando una crisis económica, humanitaria y de desarrollo con un efecto devastador para toda la población.Además, reconoció que el bloqueo a los activos del Banco Central de Venezuela (BCV) le ha impedido a ese país la compra de vacunas para hacer frente al COVID-19.Durante su visita, Douhan mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno, diplomáticos, organismos internacionales, líderes de la oposición, organizaciones no gubernamentales y distintos representantes de la sociedad civil, profesional y empresarial, así como la iglesia.La relatora tiene previsto publicar un informe completo sobre su misión en septiembre de 2021.

