Nord Stream 2 "actúa como un puente" en las relaciones ruso-alemanas

MOSCÚ (Sputnik) — El proyecto Nord Stream 2 es un puente que ayuda a conservar las relaciones entre Alemania y Rusia, dijo en una entrevista con el canal de... 15.02.2021, Sputnik Mundo

"A nuestro juicio, Nord Stream 2 es un proyecto muy útil, y no solo desde el punto de vista económico, también en lo político. Tenemos suficientes problemas entre la UE y Rusia, lamentablemente, y este proyecto actúa como un puente que ayudará a mantener nuestras relaciones. EEUU nos dice que dependemos unilateralmente de Rusia, pero no es así en absoluto. Es una dependencia económica mutua y muy positiva, pues permite conservar nuestras relaciones", señaló.El director general del Comité Oriental de la Economía Alemana subrayó que los intentos de obstaculizar la realización del proyecto Nord Stream 2 afectan el clima inversionista alemán.La revista Der Spiegel informó que Alemania y expertos de relaciones transatlánticas, como el expresidente del Partido Socialdemócrata alemán, Sigmar Gabriel, participan en los debates en tono al Nord Stream 2 que se sostienen con la parte estadounidense.Según datos de este medio, se discute cierto "paquete estratégico" que podría satisfacer a Washington, en particular la posibilidad del cese automático del trasiego de gas por eso gasoducto en el caso de violar Rusia los derechos humanos o el derecho internacional.La construcción del Nord Stream 2, impulsada por empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y Países Bajos, se suspendió en diciembre de 2019 después de que Washington amenazara con sanciones a la empresa suiza Allseas que realizaba las obras.De los 2.460 kilómetros que miden los dos ramales del Nord Stream 2 faltan por construir actualmente menos de 160 kilómetros. Por el gasoducto se trasegarán 55.000 millones de metros cúbicos de gas anuales.Se oponen al nuevo gasoducto Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, así como Polonia, Letonia, Lituania y Ucrania, esta última porque teme perder ingresos por el tránsito del hidrocarburo ruso.

