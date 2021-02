https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106224779.html

Arrancan los contactos para formar un nuevo Gobierno en Cataluña

Arrancan los contactos para formar un nuevo Gobierno en Cataluña

BARCELONA (Sputnik) — Los partidos que obtuvieron mejores resultados en las elecciones del 14 de febrero iniciaron ya los contactos para tratar de formar un... 15.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-15T11:47+0000

2021-02-15T11:47+0000

2021-02-15T11:51+0000

14f: elecciones al parlamento de cataluña

españa

cataluña

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1106228874_0:267:3166:2048_1920x0_80_0_0_652f29b73247e5dd06a574314cb9d223.jpg

El republicano se perfila como próximo presidente de Cataluña después de que su partido obtuviera 33 escaños en los comicios de anoche, empatando con el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).Aragonès explicó que su principal objetivo en los próximos días es agilizar los acuerdos para la formación de un Gobierno "amplio" a favor de un referéndum sobre la independencia de Cataluña."Hemos recibido la confianza de los electores y los números son claros: solo es posible un Gobierno independentista apoyado por la mayoría de la población, y en eso trabajaremos", manifestó el candidato de ERC.Su reto es pactar con los otros dos partidos nacionalistas, Junts per Catalunya (32 escaños) y CUP (9 escaños), además de tratar de incluir a los progresistas de En Comú Podem (8 escaños), partidarios del derecho a la autodeterminación en Cataluña.Por su parte, el exministro de Sanidad español y líder del PSC, Salvador Illa, se mostró abierto en declaraciones con la radio pública catalana a "reunirse con todo el mundo", excepto el partido de ultraderecha Vox.Illa tiene la intención de presentarse a la investidura para ser presidente en Cataluña tras obtener el mayor número de votos en las elecciones, aunque de entrada no cuenta con los apoyos parlamentarios necesarios.El candidato socialista apuesta por un Gobierno con "una mayoría de izquierdas" con el soporte de los progresistas de En Comú Podem, ya asegurado, y un hipotético apoyo de ERC, esta opción más complicada.Aragonès aseguró en su entrevista que su partido y el PSC "son incompatibles" porque "representan proyectos muy diferenciados" e insistió en que "con más del 50% de votos independentistas" trabajará para un Ejecutivo nacionalista.Desde Junts per Catalunya, la candidata Laura Borràs habló para la televisión catalana mostrándose partidaria de "un acuerdo para un Gobierno independentista" aunque trasladó el peso de la negociación a los republicanos por haber obtenido un escaño más.Borràs emplazó a los partidos soberanistas a "ponerse a trabajar hoy mismo" y garantizó que su formación no tendrá "ningún inconveniente" en investir a Pere Aragonès.La ley establece un plazo de 20 días para constituir el nuevo Parlamento de Cataluña, tras lo que el presidente de la Cámara cuenta con otros diez para sondear a los partidos y proponer un candidato a presidente.Esto sitúa como fecha límite para una primera votación parlamentaria el 12 de marzo, aunque Aragonès afirmó que su intención es "que el acuerdo sea mucho antes".Para superar el trámite de investidura, el candidato necesita el apoyo de la mayoría absoluta en el hemiciclo de 135 diputados, aunque si no lo consigue basta una mayoría simple de más votos afirmativos que negativos en una segunda ronda.

/20210215/el-independentismo-refuerza-su-mayoria-en-cataluna-pese-al-triunfo-socialista-1106178338.html

/20210212/es-espana-una-democracia-plena-los-politicos-no-se-ponen-de-acuerdo-en-la-respuesta-1102255376.html

/20210214/1105482744.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

14f: elecciones al parlamento de cataluña, cataluña