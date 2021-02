https://mundo.sputniknews.com/20210215/1106079690.html

Corea del Sur suspende inmunización de los mayores de 65 años con la vacuna de AstraZeneca

SEÚL (Sputnik) — Las autoridades sanitarias de Corea del Sur anunciaron la suspensión provisional de la inmunización de las personas mayores de 65 años con la... 15.02.2021, Sputnik Mundo

La alta funcionaria precisó que hasta el momento AstraZeneca no ha enviado la información sobre las secuelas de la vacuna británica en los adultos mayores.La campaña de inmunización en las residencias de mayores debía comenzar el 26 de febrero. Ahora quedó suspendida hasta que la farmacéutica proporcione más datos sobre los resultados de sus ensayos clínicos.Jeong recalcó que se tomó la decisión de posponer la vacunación de los adultos mayores para no generar el descontento de la población y su rechazo a la inoculación.Corea del Sur aprobó el 10 de febrero el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca que muestra una efectividad de 62%.Alemania, Francia, Italia, Suecia y otros países recomiendan no usar el fármaco de AstraZeneca en mayores de 65 años por la falta de evidencias sobre su efectividad.

Noticias

