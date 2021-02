https://mundo.sputniknews.com/20210214/una-mujer-empuja-un-camion-por-una-colina-nevada--video-1104315472.html

Una mujer empuja un camión por una colina nevada | Vídeo

Una mujer empuja un camión por una colina nevada | Vídeo

Una mujer británica que ayudó a empujar un camión lechero por una colina nevada ha sido recompensada con un año de suministro gratuito de leche. 14.02.2021, Sputnik Mundo

Charlene Leslie, de 33 años, fue grabada empujando un enorme camión de leche perteneciente a la empresa Graham's The Family Dairy por una calle cubierta de nieve en Cowdenbeath (Reino Unido) durante la tormenta Darcy.La mujer se dirigía a una tienda cuando vio que el camión de Graham's tenía problemas y pidió a una vecina que vigilara a sus hijos mientras ella se apresuraba a ayudar.Para agradecer su heroico esfuerzo, Graham's ha regalado a Charlene un año de productos lácteos y ha calificado su gesto de "increíblemente amable"."Cuando vi el vídeo de Charlene empujando uno de nuestros camiones articulados por una colina empinada sin ayuda, no podía creerlo. Como familia, nos apasionan nuestros productos lácteos frescos y, al igual que nosotros, está claro que no se detendrá ante nada para garantizar que lleguen a nuestros clientes", declaró Dr. Robert Graham Snr, presidente de Graham's The Family Dairy.Por su parte, Charlene afirmó que no puede creer toda la atención que recibe por lo que hizo."Supongo que lo que hice fue realmente peligroso, pero afortunadamente el camión de Graham’s subió a salvo a la colina. En ese momento no pensaba en mí, solo quería ayudar. Sus ruedas delanteras estaban girando, y estaba atascado por toda la nieve. Yo lo empujaba por detrás. Al final llegó a la cima sin problemas", agregó la mujer.La compañía advirtió que por razones de salud y seguridad es mejor no seguir las acciones de Charlene. "No solo hizo sonreír a nuestra familia, a nuestros agricultores y a nuestros colegas, sino que también cautivó el corazón de miles de personas en todo el mundo que la vieron ayudar a los demás, sin pensar en su propia seguridad", declaró.Como sincero agradecimiento, Charlene y su familia recibirán leche y productos lácteos ricos en proteínas gratis durante el resto del año. La mujer reconoció ser una gran fan de la marca de agricultura familiar y de sus productos.

