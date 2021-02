https://mundo.sputniknews.com/20210214/sale-a-la-luz-el-avance-final-del-montaje-del-director-de-la-liga-de-la-justicia--video-1104787843.html

Sale a la luz el avance final del 'montaje del director' de 'La Liga de la Justicia' | Vídeo

Zack Snyder complació a todos los fans de DC Comics al compartir el último 'teaser' del misterioso 'montaje del director' de la cinta 'La Liga de la Justicia'... 14.02.2021, Sputnik Mundo

En 2017, Snyder tuvo que abandonar el rodaje de la película debido al suicidio de su hija Autumn. Fue Joss Whedon (Los vengadores) quien se encargó del rodaje de varias escenas y el montaje final de la cinta. No obstante, el filme no fue un éxito entre críticos ni fans, y durante varios años hubo especulaciones de que existía el denominado montaje del director de la película creado por el propio Snyder. Finalmente, el cineasta compartió en su Twitter varios avances que muestran a los personajes principales de la película, como la Mujer Maravilla (Wonder Woman) y Batman.La cuenta oficial de La Liga de la Justicia también publicó un contador regresivo para el lanzamiento del tráiler final de la cinta:Los fans de la franquicia inundaron las redes con publicaciones acompañadas de la etiqueta #SnyderCut:La película, de cuatro horas, narra las aventuras de los superhéroes Flash, Cyborg, Batman, la Mujer Maravilla y Aquaman, y estará disponible en la plataforma HBO Max a partir del 18 de marzo.

