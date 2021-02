https://mundo.sputniknews.com/20210214/1105445930.html

El independentismo catalán supera 50% de votos por primera vez desde inicio del 'procés'

Los partidos independentistas suman el 52,7% de los 2,7 millones de votos contabilizados hasta el momento, por lo que superan el umbral del 50% por primera vez desde el inicio del proceso soberanista.En concreto, con el nivel actual de escrutinio la balanza es de 1,35 millones de votos independentistas por 1,25 millones de sufragios para el resto de partidos.En 2012 (47,8%), 2015 (47,8%) y 2017 (47,5%) las formaciones independentistas consiguieron mayorías parlamentarias suficientes para formar Gobierno, pero en ningún caso superaron en porcentaje de votos la suma de unionistas y federalistas.En las elecciones del 14 de febrero el voto independentista se divide de la siguiente manera: Esquerra Republicana de Cataluña (571.000 votos, el 23,36% del total), Junts Per Cataluña (536.000 votos, el 20,04%), la CUP (179.000 votos, el 6,7%) y PDeCAT (72.000 votos, 2,69%).El bando de los no independentistas es más heterogéneo, incluyendo desde férreos defensores del actual estatus de Cataluña a partidos favorables a aumentar su autogobierno, pasando incluso por actores que abogan por un referéndum pactado con Madrid. En cualquier caso, su nota común es el rechazo a la ruptura unilateral.Entre ellos se cuentan el Partido de los Socialistas Catalanes (616.000 votos, el 23,06% del total), En Comú Podem (184.00 votos, el 6,88%), Vox (205.000 votos, el 7,67%), Ciudadanos (148.000 votos, el 5,55%) y Partido Popular (101.614 votos, el 3,80%).El hecho de que el independentismo supere la votos —algo que podría estar motivado por la baja participación, de solo el 53%— es una noticia desde el ámbito simbólico, pero no tanto desde el práctico, ya que la aritmética parlamentaria no varía demasiado respecto a las legislaturas anteriores: los defensores de la ruptura con España podrán gobernar si se ponen de acuerdo entre ellos.

