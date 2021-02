https://mundo.sputniknews.com/20210214/1105296549.html

Un sondeo pronostica que el independentismo mantendría la mayoría en Cataluña

MADRID (Sputnik) — Un sondeo publicado por la empresa demoscópica GAD3 al cierre de urnas en Cataluña pronostica que los partidos independentistas serían... 14.02.2021

españa

14f: elecciones al parlamento de cataluña

cataluña

Según el sondeo, publicado por Radiotelevisión Española (RTVE), la formación más votada sería el Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) que encabeza Salvador Illa, exministro de Sanidad de España.En concreto, el PSC obtendría el 24,5% de votos, obteniendo entre 34 y 36 escaños de los 135 que componen el Parlamento de Cataluña.La segunda posición por numero de votos sería para la formación independentista Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que obtendría el 24,3% de los sufragios.Pese a tener menos votos, este sondeo pronostica que el reparto de los mismos por circunscripciones permitiría a ERC ser el partido más representado en la cámara, con entre 36 y 38 diputados.El tercer puesto sería para otro partido independentista, la formación conservadora Junts Per Catalunya (JxCAT), que obtendría el 20,5% de votos, consiguiendo entre 30 y 33 diputados.Por detrás se situarían los progresistas de En Comú Podem (6-7 escaños, con el 6% de votos), los ultraderechistas de Vox (6-7 escaños, con el 5% de votos) y los independentistas de izquierdas de la CUP (7 escaños con el 5,4% de votos).El sondeo pronostica una debacle para la formación liberal Ciudadanos, que tras ser la primera fuerza en 2017 pasaría a obtener el 5,3% de votos, consiguiendo entre 6 y 7 diputados.Finalmente, el conservador Partido Popular obtendría el 4,6% de votos (4-5 escaños) y el PdeCAT es la última fuerza con opciones de entrar en la cámara, consiguiendo entre 0 y 2 escaños gracias al 2,5% de los votos.En base a estos resultados, los partidos independentistas (ERC, JxCAT y CUP) sumarían entre 73 y 78 escaños, lo que les permitiría conservar la mayoría absoluta.El sondeo fue elaborado mediante un sondeo continuo (tracking) entre el 29 de enero y el 13 de febrero a partir de 8.000 entrevistas por toda Cataluña.¿Triple empate?Coincidiendo con el cierre de urnas también fue publicado otro sondeo que otorga al independentismo la capacidad de retener la mayoría absoluta.En concreto, se trata de un sondeo a pie de urna Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para El Periódico de Catalunya, que pronostica un triple empate entre PSC, ERC y JxCAT en una horquilla de 31-33 diputados para cada uno.Los socialistas lograrían el 22,7% de los sufragios; Esquerra Republicana, el 20,4% y Junts Per Catalunya el 20%.Por detrás quedarían Vox (10-11 escaños, con el 7,5% de votos), En Comú Podem (8-9 escaños, con el 7,3%) y Ciudadanos (6-7 diputados con el 6%).Con menos representación quedarían el Partido Popular (6-7 escaños, con el 5,5% de votos) y PDeCAt, con el 2,9% de votos y un margen de 0 a 2 parlamentarios.Pese a otorgar un margen más estrecho a los partidos independentistas, este sondeo también otorga a la suma de ERC, JxCAT y CUP la posibilidad de retener la mayoría absoluta (69-73).Este sondeo fue sido elaborado a partir de 3.867 entrevistas efectuadas del 4 al 14 de febrero. Del total de entrevistas, 2.663 se realizaron por teléfono durante la campaña electoral y 1.204 se han realizado a la salida de los colegios.Como en legislaturas anteriores, los resultados estarán marcados por la fragmentación y, a priori, será necesario un intrincado proceso de negociación para conseguir la formación de un Gobierno.Por ejemplo, ante un eventual escenario de desentendimiento entre los independentistas, la aritmética de estos sondeos también situaría en la mayoría absoluta una hipotética unión de partidos de izquierda como ERC, PSC y En Comú Podem, aunque cabe destacar que desde los sectores independentistas se comprometieron a lo largo de la campaña a no gobernar con los socialistas, un veto que en principio bloquearía esa opción para dar prioridad a la continuidad del bloque soberanista.

