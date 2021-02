https://mundo.sputniknews.com/20210213/noruega-baraja-recomendar-usar-2-mascarillas-a-la-vez-1102871570.html

Noruega baraja recomendar usar 2 mascarillas a la vez

Noruega baraja recomendar usar 2 mascarillas a la vez

Los expertos sanitarios noruegos estudian la recomendación de llevar dos mascarillas al mismo tiempo para protegerse mejor contra el coronavirus, según informó... 13.02.2021, Sputnik Mundo

"Un estudio estadounidense demuestra que el uso de dos mascarillas, una encima de la otra, puede proporcionar una mayor seguridad para no contraer la infección por coronavirus. Las autoridades sanitarias noruegas están estudiando la posibilidad de introducir una recomendación de este tipo", declaró Espen Rostrup Nakstad, asistente del director de la Dirección de Salud Pública de Noruega. El funcionario que anteriormente se había mostrado escéptico sobre la idea de utilizar dos mascarillas reconoció que el método puede ser eficaz tras revisar el estudio.Señaló que las mascarillas que en su mayoría utilizan los ciudadanos no ofrecen una protección óptima, ya que no son lo suficientemente herméticas en comparación con las utilizadas por el personal médico.Nakstad reveló que el Instituto de Salud Pública revisará las nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU y decidirá si se debe aconsejar a los residentes en Noruega que lleven dos mascarillas: una mascarilla médica normal y otra de tela sobre la primera.Anteriormente, la Agencia Estadounidense para el Control de Infecciones (CDC) presentó un estudio que muestra que el uso de dos mascarillas faciales ajustadas alrededor de la cara puede aumentar la protección contra las infecciones. Se demostró que este método puede reducir el riesgo de aerosoles infecciosos en un 90%.

