https://mundo.sputniknews.com/20210213/los-smartphones-pueden-dejar-de-existir-como-objeto-en-el-futuro-que-los-sustituira-1103777330.html

Los 'smartphones' pueden dejar de existir como objeto en el futuro: ¿qué los sustituirá?

Los 'smartphones' pueden dejar de existir como objeto en el futuro: ¿qué los sustituirá?

Se acerca una nueva revolución en la industria de los teléfonos inteligentes, pronostican los expertos. Y un papel crucial en este proceso lo desempeñará la... 13.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-13T18:21+0000

2021-02-13T18:21+0000

2021-02-13T18:21+0000

tecnología

realidad aumentada

smartphones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1103771346_0:293:2048:1445_1920x0_80_0_0_edb819efb70e9a55958f7e5570c96216.jpg

Actualmente, aparecen cada vez más smartphones de pantallas plegables, sin embargo, esta tecnología tiene poco futuro, opinan los analistas y agregan que las empresas generalmente la introducen para mostrar su nivel de dominio de las tecnologías y comprobar la demanda.Lo que sí podría revolucionar la industria de los teléfonos inteligentes es la realidad aumentada (RA).La tecnología para enviar un mensaje de texto con unos toques de aire en una pantalla proyectada por luz no debería estar tan lejos, escribe la revista Forbes.Mientras algunos tecnólogos apuestan por las pantallas transparentes, otros opinan que la forma en que nos comunicaremos con el mundo no será necesariamente a través de un dispositivo de mano, sino a través de algún tipo de dispositivo conectado a nuestros globos oculares.Sin embargo, la revista observa que la tecnología de lentes avanzados, como Google Glass, ha ido desarrollándose lentamente. La próxima revolución en los teléfonos inteligentes serán las pantallas activas de realidad aumentada, asegura la publicación.En particular, el trabajo de Apple en ARkit podría darle una ventaja a la empresa estadounidense: "si bien su RA todavía requiere una pantalla, es al menos algo que parece inclinarse hacia futuras aplicaciones de tecnología de realidad aumentada", comenta el medio. Por su parte, Danila Borunov, director de informática de Fresh Auto, consultado por el diario ruso Gazeta, opina que los teléfonos inteligentes dejarán de existir."Creo que tarde o temprano veremos pantallas transparentes, pero no será un teléfono inteligente, sino otra cosa, lo más probable es que solo sea una pantalla", dijo el experto. Según el especialista, hoy en día la mayoría de las empresas no apuestan por los propios smartphones, sino por los gadgets adicionales, como las gafas de realidad virtual.Y en cuanto al futuro más próximo, lo más probable es que aparezcan teléfonos inteligentes sin conectores ni botones físicos. En particular, Xiaomi presentó este año el concepto de un smartphone de este tipo."En un futuro próximo se espera una revolución en el campo de la autonomía. El tiempo de funcionamiento aumentará drásticamente, habrá una carga inalámbrica rápida de las baterías. Además, las baterías serán más compactas. En consecuencia, el tamaño de los smartphones puede cambiar", agregó Borunov.

/20190120/futuro-telefonos-moviles-sustituto-realidad-aumentada-gafas-1084868203.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

realidad aumentada, smartphones