Los escépticos se suman a las protestas contra las medidas por coronavirus en Viena

Los escépticos se suman a las protestas contra las medidas por coronavirus en Viena

13.02.2021

2021-02-13T13:03+0000

2021-02-13T13:03+0000

2021-02-13T13:14+0000

Austria ha reabierto escuelas y varias actividades culturales y de ocio que habían permanecido cerradas durante el pico de contagios por COVID-19. Sin embargo, desde el 12 de febrero entraron en vigor nuevas restricciones.Ahora, quienes salgan de la región turística alpina de Tirol, donde se ha registrado el brote de la cepa sudafricana, deben presentar un test negativo de coronavirus para cruzar el país desde esa región donde residen al menos 750.000 habitantes y quienes no cumplan serán multados con un monto de 1.450 euros.Se prevé que al menos policías y militares controlen el cumplimiento de las restricciones y quienes no las cumplan serán multados con un monto de 1.450 euros.Tras haber aprobado las nuevas restricciones, el Gobierno ha recibido una ola de críticas por no haber actuado antes, y muchos otros están saliendo a protestar a las calles en contra de estas medidas.

