Estos son los síntomas de un infarto silencioso

La doctora subrayó que el peligro de estos ataques radica en que la gente no acude a los médicos a tiempo y no recibe un tratamiento oportuno. Por lo general, el infarto sufrido en estos casos se detecta después de meses o incluso años.Además, estos ataques silenciosos representan aproximadamente la mitad del número total de casos de infarto de miocardio confirmados, afirmó.Cómo reconocer el infarto silenciosoLos síntomas de un ataque cardíaco silencioso pueden incluir manifestaciones atípicas de un ataque cardíaco como dificultad para respirar, sensación de pesadez, ardor, episodios de debilidad, fatiga y desarrollo repentino de alteraciones del ritmo cardíaco, es decir latidos cardíacos rápidos no rítmicos, señaló la cardióloga."También puede tratarse de un dolor persistente detrás del esternón de baja intensidad o de un dolor de distinta localización, por ejemplo en el estómago, en la mandíbula inferior, etc.", agregó.Asimismo, algún tiempo antes de un ataque al corazón pueden aparecer o incluso hacerse más frecuentes los ataques de angina de pecho, si es que los había anteriormente, especificó. Estos ataques siempre se asocian a un esfuerzo físico o a un estrés psicoemocional pronunciado, agregó. También, hay una serie de signos que deberían alertar a una persona y obligarla a consultar a un médico. "Si de repente hay debilidad, aumento de la fatiga, dificultad para respirar al realizar una actividad física, molestias en la zona del corazón que no pasan en pocos minutos, estos síntomas son un motivo para consultar al médico. Es mejor estar seguro y aclarar la causa de estas molestias", alertó Lazarenko.La médica enfatizó que cuando aparezcan los síntomas descritos, hay que llamar a una ambulancia y no tomar ningún medicamento por cuenta propia, incluida la nitroglicerina.Grupos de riesgoLas personas con un peso corporal excesivo, las que sufren de presión arterial alta, los fumadores, aquellas con trastornos del metabolismo de los lípidos o diagnosticadas con diabetes mellitus se encuentran en el grupo de riesgo para el desarrollo de un infarto silencioso, enumeró la cardióloga.Además, poca actividad física y estrés frecuente también pueden causar un ataque de corazón. Por otro lado, según las estadísticas, el infarto silencioso en los hombres se produce cinco veces más a menudo que en las mujeres. Además, los riesgos aumentan en las personas de más de 40 años o con una predisposición hereditaria. Cómo disminuir el riesgo de infartoGalina Lazarenko enumeró varias medidas que reducen el riesgo de un infarto silencioso.

corazón, cardiología, enfermedades cardiovasculares, infarto, salud