Esta popular dieta podría poner en riesgo tu salud

Irina Pisareva, una nutricionista deportiva, muy conocida en las redes sociales rusas, habló acerca de las dietas del momento y lo malas que pueden ser para nuestra salud.La especialista puso de relieve que, antes de ponerse a dieta, es necesario consultar con un médico y hacerse algunos exámenes.Pisareva habló acerca del ayuno intermitente, una dieta que se ha vuelto muy popular en los últimos años y es seguida por celebridades como Jennifer Aniston, Kourtney Kardashian y Scarlett Johansson. Básicamente, consiste en abstenerse total o parcialmente de comer durante un tiempo determinado y, luego, volver a alimentarse normalmente. Según la nutricionista, estos programas alimentarios que las personas a menudo "sencillamente encuentran en internet y empiezan a seguir" pueden ser peligrosos e, incluso, tener el efecto opuesto de lo deseado."Muchas personas con enfermedades gastrointestinales no pueden, en principio, ayunar durante mucho tiempo. Además, después de cambiar a una dieta regular, el 80% de las personas [que hacen ayuno intermitente] comienzan a comer más de lo que comían antes. Empiezan a ganar aún más kilogramos", explicó Pisareva.La nutricionista habló también acerca de las llamadas monodietas, las cuales consisten en comer un único tipo de alimento a lo largo de uno o más días. Además de la probabilidad de que la persona sencillamente se aburra de comer lo mismo, estas dietas son excesivamente bajas en calorías y nutrientes.La médica también mencionó los peligros de las dietas de desintoxicación, en las que se consumen exclusivamente jugos o batidos. En particular, la especialista explicó que, a menudo, se mezclan en estas bebidas ciertas frutas y verduras que "son simplemente incompatibles". Además, por el hecho de que la persona pasa a consumir solo líquidos, el intestino no trabaja y puede llegar a atrofiarse.

