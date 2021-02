https://mundo.sputniknews.com/20210213/asi-suena-el-milenario-instrumento-musical-mas-antiguo-de-europa-1102883898.html

Así suena el milenario instrumento musical más antiguo de Europa

El antiguo cuerno de concha marina se descubrió en 1931 en la entrada de la cueva de Marsoulas, situada en los Pirineos franceses. La cueva fue la primera que se descubrió en esta región en 1897 y ha sido estudiada desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Atestigua el inicio de la cultura magdaleniense en la región, al final del Último Máximo Glacial. Aunque fue calificado como un "descubrimiento excepcional", los arqueólogos describieron el objeto como sin rastro de intervención humana y lo interpretaron como una "copa amorosa", es decir un vaso ceremonial para beber.Conocida ahora como la concha de Marsoulas, este objeto de valor incalculable mide 31 cm de altura, 18 cm de diámetro y 0,8 cm de grosor. Se encuentra en el Museo de Historia Natural de Toulouse, pero solo ha sido reanalizada por los investigadores franceses debido a un inventario reciente. Sin embargo, tras examinar la concha con técnicas de imagen avanzadas, la Dra. Carole Fritz, de la Universidad de Toulouse, y sus colegas revelaron numerosos indicios de modificaciones humanas en ella que la convierten en un posible instrumento musical.Determinaron que los cazadores-recolectores que vivían en el sitio habían modificado cuidadosamente la concha para instalar una boquilla.También eliminaron los bordes más externos del labrum de la concha, la cresta acampanada que se extiende hacia fuera desde la abertura principal y adornaron el exterior con diseños de pigmento ocre-rojo que coinciden con el estilo del arte mural encontrado dentro de la cueva de Marsoulas.Utilizando las técnicas de fotogrametría para resaltar las modificaciones exteriores que no se ven a simple vista, los investigadores caracterizaron minuciosamente las huellas de la intervención humana.Además observaron las marcas ocres descoloridas en forma de huella dactilar, los puntos de impacto a lo largo del labrum modificado y los signos de que el vértice del caparazón había sido eliminado cuidadosa y deliberadamente para crear una segunda abertura.Los autores también observaron restos de una sustancia orgánica de color marrón, probablemente una resina o cera, alrededor de la abertura del ápice que podría haberse utilizado como adhesivo para fijar una boquilla.La tomografía computarizada también reveló que en el interior de la concha hay dos agujeros adicionales en las capas espirales situadas directamente debajo del ápice de la concha, probablemente para acomodar la larga extensión del tubo de la boquilla.El equipo recurrió a la ayuda de un musicólogo especializado en instrumentos de viento que pudo reproducir el sonido de la trompa en tres notas distintas que casi coincidían con los tonos de do, re y do sostenido de la nomenclatura musical moderna.En todo el mundo, los caracoles han servido como instrumentos musicales, dispositivos de llamada o señalización, y objetos sagrados o mágicos según las culturas, indicaron los autores del estudio."Sabemos que los pueblos prehistóricos transformaban muchas conchas en adornos portátiles y que, por lo tanto, les atribuían un importante simbolismo corporal", puntualizaron.Sin embargo, hasta donde se sabe, la concha de Marsoulas es única en el contexto prehistórico, no solo en Francia, sino a escala de la Europa paleolítica y quizás del mundo, afirmaron los investigadores.Según el equipo, la concha era un objeto simbólico y establece un vínculo entre el arte rupestre y la música que se tocaba con la concha. "Este cuerno de concha marina, con su sonoridad única, a la vez profunda y fuerte con una reverberación duradera, arroja luz sobre una dimensión musical hasta ahora desconocida en el contexto de las sociedades del Paleolítico Superior", señalaron, al agregar que "es la primera vez que podemos ver una relación de este tipo entre la música y el arte rupestre en la prehistoria europea".El trabajo del equipo se ha publicado en la revista Science Advances.

