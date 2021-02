https://mundo.sputniknews.com/20210213/asi-es-tiger-el-vehiculo-de-cuatro-patas-de-hyundai--video-1103499542.html

Así es TIGER, el vehículo de 'cuatro patas' de Hyundai | Vídeo

Así es TIGER, el vehículo de 'cuatro patas' de Hyundai | Vídeo

El fabricante surcoreano de automóviles Hyundai presentó TIGER su nuevo vehículo de máxima movilidad. El concepto tiene 'patas' y es capaz de desplazarse por... 13.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-13T13:34+0000

2021-02-13T13:34+0000

2021-02-13T13:34+0000

tecnología

motor

industria automotriz

hyundai

automóviles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1103495641_0:1:2560:1441_1920x0_80_0_0_3b3f11565aa018b2f11d05f09471338a.jpg

El vehículo, diseñado por el estudio New Horizons de Hyundai en asociación con Autodesk y Sundberg-Ferar, está destinado a "transportar cargas sobre terrenos remotos e inaccesibles", detalló la compañía a través de un comunicado.Además de significar tigre en inglés, el nombre del vehículo son las siglas para Transforming Intelligent Ground Excursion Robot, es decir, robot inteligente de excursiones terrestres que se transforma.Capaz de operar como un vehículo con tracción en las cuatro ruedas o "una máquina caminante de cuatro patas", el TIGER está diseñado para servir como una plataforma de exploración científica móvil en lugares extremos y remotos, como otros planetas.La posibilidad de alternar entre ruedas y patas da al TIGER la capacidad de superar terrenos en los cuales un vehículo común quedaría atrapado, subraya el fabricante surcoreano. Esta tecnología fue vista anteriormente en el Elevate, el primer concepto de vehículo de máxima movilidad de Hyundai, presentado en 2019. Sin embargo, al contrario del Elevate, el TIGER es un vehículo no tripulado, es decir, no puede cargar pasajeros.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

motor, industria automotriz, hyundai, automóviles