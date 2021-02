https://mundo.sputniknews.com/20210213/1104000727.html

Cuba reitera su invariable posición de compromiso con la paz en Colombia

LA HABANA (Sputnik) — El canciller Bruno Rodríguez Parrilla, reafirmó la invariable posición de Cuba respecto a los conflictos internos en Colombia, después... 13.02.2021, Sputnik Mundo

"Cuba mantendrá invariable su actuación rigurosa y discreta, apegada a los principios y demostrada durante décadas de participación en los esfuerzos de paz en Colombia. Esperamos que prime la voluntad de paz, el interés legítimo y la libre determinación del pueblo colombiano", escribió el titular cubano de Exteriores en su cuenta de la red social de Twitter.La Embajada de Cuba en Colombia recibió una información, cuya verosimilitud no se podía evaluar, acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN a realizarse en los próximos días en Bogotá, expresa una declaración emitida este sábado por el Ministerio de Relaciones exteriores (Minrex).Ante una información de este carácter, sobre un posible hecho que pudiera poner en riesgo la vida de inocentes, el embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce fue instruido de inmediato y solicitó, el sábado 6 de febrero a las 07:49 pm, una entrevista con la canciller colombiana Claudia Blum o un funcionario designado para trasladar una información sensible y urgente sobre un posible ataque en Colombia.Sobre esta información –agrega la nota del Minrex–, se advirtió de inmediato a la Delegación de Paz del ELN en La Habana, la cual "expresó total desconocimiento sobre la misma y reiteró la garantía de que no tenía ningún involucramiento en las decisiones militares u operaciones de la organización".Comunicación Cuba-ColombiaEl documento añade que, ante una información de este carácter, sobre un posible hecho que pudiera poner en riesgo la vida de inocentes, el embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, "fue instruido de inmediato y solicitó, el sábado 6 de febrero a las 07:49 pm (00:49 GMT), una entrevista con la canciller colombiana Claudia Blum o un funcionario designado para trasladar una información sensible y urgente sobre un posible ataque en Colombia".La cancillería cubana precisa que a las 08:39 pm (01.39 GMT), se logró el contacto con el vicecanciller Francisco Echeverry, aunque debido a que se encontraba fuera de la capital, solo se le pudo adelantar telefónicamente el contenido de la información, la cual agradeció."El encuentro, por decisión de las autoridades colombianas, finalmente se realizó a las 05:15 pm (22:15 GMT) del propio lunes (8 de febrero), durante el cual el Embajador cubano entregó al vicecanciller (Echeverry), un memorando que contenía la información que se hizo llegar a nuestra Embajada", subraya el texto.La declaración de la cancillería de Cuba apunta que "observamos entonces con sorpresa que un asunto de seguridad, de la mayor sensibilidad, tratado con la mayor discreción y urgencia por parte de nuestro país, fuera entregado inmediatamente en manos a los medios de comunicación. Veinticinco minutos después de presentado el memorando por Cuba, ya la prensa de Colombia utilizaba la información y publicaba una copia del propio documento".No fue hasta el jueves 11 de febrero, a las 06:30 pm, –cinco días después– que el embajador cubano en Bogotá, fue finalmente recibido por la canciller Blum y otros altos funcionarios del Estado colombiano.Exigencias de ColombiaEse mismo día –en la noche del 11 de febrero– después de reunirse con el diplomático cubano, la canciller colombiana ofreció una conferencia de prensa donde reclamó a La Habana "información precisa sobre posibles hechos, datos o condiciones de tiempo, modo o lugar que pudiera conocer el Gobierno cubano acerca de la alerta que han transmitido en relación con un posible ataque terrorista del ELN en Bogotá".La titular de Exteriores de Colombia reiteró además "la urgente necesidad de una respuesta favorable de parte del Gobierno de Cuba en relación con las extradiciones de miembros del ELN, que son requeridos por la justicia colombiana, conforme al Derecho Internacional".Posición de CubaA su vez, la isla reafirmó que cumplirá rigurosamente su obligación, como garante y sede del Diálogo de Paz, la garantía del retorno seguro de la delegación de Paz del ELN, establecida en el Protocolo de Ruptura de esa negociación, acordado y suscrito entre el Estado colombiano y el ELN, junto a seis Estados, el 5 de abril de 2016."Como conoce el gobierno de Colombia, esta postura cuenta con el más amplio respaldo de la comunidad internacional, que ha hecho gestiones directas con el gobierno colombiano en defensa de su aplicación", resalta la declaración.La Habana reiteró además, la preocupación por los incumplimientos e intentos unilaterales de modificación del Acuerdo de Paz con las (ex guerrillas colombianas) FARC-EP; así como por el creciente número de asesinatos y masacres de ex miembros de la guerrilla, líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia.

