Un diputado ruso denuncia que EEUU usa los derechos humanos para justificar su injerencia

MOSCÚ (Sputnik) — El diputado ruso Leonid Slutski aseguró que el Gobierno estadounidense instrumentaliza la cuestión de los derechos humanos para justificar su... 13.02.2021, Sputnik Mundo

El Departamento de Estado de Estados Unidos no descartó nuevas medidas contra Rusia por supuestas "infracciones de los derechos humanos".El diputado, que preside el comité de asuntos internacionales de la Cámara Baja, recalcó que las afirmaciones estadounidenses sobre la situación de los derechos humanos en Rusia "no se corresponden con la realidad".En cuanto a las amenazas de la Casa Blanca, el diputado remarcó que "Washington no necesita pretextos para imponer sus sanciones que, desde hace tiempo, se convirtieron ya en un instrumento de contención, pero son inútiles ya que no podrán influir en la política de Rusia".

