Biden ilusiona a 25.000 migrantes que piden asilo en EEUU tras atravesar México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las órdenes de Joe Biden de terminar la "emergencia nacional" en la frontera de su país con México, decretada por Trump, no solo... 13.02.2021, Sputnik Mundo

La directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Inamumi), Gretchen Kuhner, dijo en entrevista con Sputnik que "es el primer paso para abolir una de las políticas más crueles y devastadoras establecidas en la época de Trump".A partir del 19 de febrero "comenzará la fase uno de un programa para restaurar el procesamiento seguro y ordenado en la frontera suroeste", dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).De esta forma, de las casi 70.000 personas que solicitaron asilo en EEUU desde finales de 2019, durante la vigencia de los llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), mejor conocidos como "Quédate en México", acordados por ambos países, han sido convocadas 25.000 el viernes a proseguir sus juicios, que parecían causas perdidasEl DHS comenzará a procesar a las personas "que han sido obligadas a 'permanecer en México' bajo los Protocolos de Protección al Migrante; aproximadamente 25.000 individuos continúan teniendo casos activos", informó esa oficina federal del Gobierno de Biden en un comunicado.Sin embargo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que solo son unas 6.000 personas las que siguen esperando resolver su casos en albergues en la frontera norte, de todas las decenas de miles que fueron retornadas a México por la política impuesta por Trump para que esperaran la respuesta a sus trámites en este país.El líder republicano amenazó con imponer sanciones comerciales al país latinoamericano si no le ayudaba desplegando a su Guardia Nacional en las fronteras para contener a las caravanas de miles de migrantes desencadenadas en 2019.En busca de migrantes perdidosLas cifras muy bajas de solicitantes de asilo ofrecidas por el presidente López Obrador "se refieren a diagnósticos y mapeos informales que realizaron las autoridades en la frontera norte, preguntando en albergues; pero muchos de ellos rentaron pequeños apartamentos, o están escondidos en otras partes de México", explica la defensora de migrantes.Más del 90% de los migrantes que recorrieron más de 2.000 kilómetros de territorio mexicano para solicitar asilo en EEUU, huyendo de la violencia y la pobreza, desaparecieron de la frontera norte.El desencanto de esas multitudes creció cuando las respuestas de los tribunales migratorios fueron lentas, y sobre todo negativas.Los temores de los defensores de migrantes es que quienes no lograron regresar a sus países de origen, hayan sido víctimas de traficantes de personas o del crimen organizado.¿Qué esperar de EEUU?Biden notificó el jueves, en una carta al Congreso de EEUU, la anulación del "estado de emergencia" y el fin de la construcción del muro en la frontera sur estadounidense.De parte del Gobierno de EEUU, los defensores de migrantes solicitan ahora "información muy clara para la gente sobre el procedimiento".En efecto, las decenas de miles de migrantes que deseen continuar sus tormentosos procesos de solicitud de asilo deben inscribirse para quedar registrados en una base datos y aportar pruebas de que no están contagiados de COVID-19."Las autoridades estadounidenses les van a decir en qué día y a cuál puerto migratorio acudir en la frontera", explica Kuhner.Las organizaciones civiles estiman muy importante que esta información llegue a la gente que está muchos países, después de haber hecho la tortuosa travesía hasta cruzar la frontera para presentarse ante jueces migratorios en el sur de EEUU, y después ser devueltos a México a esperar sus trámites.¿Qué esperar de México?Lo más importante es que esas personas "sepan que no estarán en condiciones de detención, que pueden irse a vivir con familiares, amigos o personas conocidas de sus propias redes de apoyo en EEUU, mientras siguen con sus procesos de asilo y remedio migratorio", subraya la dirigente humanitariaDe parte de México, necesitan "que el Gobierno ofrezca información clara y medidas de seguridad, que las personas que tengan que trasladarse a la frontera lo hagan sin miedo de ser detenidas".Kuhner recomienda a las autoridades mexicanas que puedan ofrecer transporte y la posibilidad de que al llegar a la frontera los migrantes encuentren el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones.El objetivo es que los migrantes no tengan miedo y puedan acudir a culminar todo el proceso de solicitud de asilo, asegura.Biden cambió todo en la frontera bilateral, pero poca gente entiende cómo será ese cambio.

