Una misión secreta: cómo los nazis planeaban conquistar la Antártida

Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, los nazis buscaban territorios para desplegar sus bases militares y uno de los lugares más exitosos fue la Antártida... 12.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-12T14:43+0000

2021-02-12T14:43+0000

2021-02-12T14:41+0000

El libro de Tomás Balmaceda y Agustina Larrea Antártida. Historias desconocidas e increíbles del continente blanco revela que el 17 de diciembre de 1938, la Alemania nazi organizó una expedición que partió en el barco Schwabenland, la cual contaba con dos hidroaviones denominados Boreus y Passat que eran capaces de operar a temperaturas inferiores a 50 grados bajo cero.Los miembros de la expedición tenían provisiones para un mes, que incluían 60 paracaídas en caso de una posible operación de rescate y también llevaban consigo varias banderas nazis, que pensaban utilizar para marcar la zona de su conquista, según recoge el medio español El Diario.Un mes después, la tripulación logró arribar cerca de Queen Maud Land, en la Antártida, entonces los nazis iniciaron la exploración de la zona y descubrieron que este territorio era ideal para instalar sus bases y lo marcaron con sus banderas.Los nazis habrían puesto sus ojos en esta zona por su ubicación, ya que tras la Primera Guerra Mundial su país había perdido varias colonias africanas, una base naval en China y otras tierras en el Océano Pacífico. Este hallazgo les permitiría instalarse en el hemisferio sur, tal como lo necesitaban, para operar sus buques y submarinos sin tener conflicto con otros países porque nadie reclamaría este territorio. Pero el Tratado de Versalles estaba vigente y consignaba que tras haber terminado con el estado de guerra entre la Alemania del segundo Reich y los aliados, Alemania renunciaba a todo reclamo de soberanía territorial fuera de Europa, aun así, Adolf Hitler ordenó seguir con su plan de conquista.Dos días después de su descubrimiento, el 5 de febrero de 1939, los nazis izaron su bandera en el emplazamiento de la futura base, se apoderaron de cuatro pingüinos emperadores y partieron hacia su patria. El barco Schwabenland atracó en Hamburgo a mediados de abril de 1939 y la tripulación fue recibida por las personas más influyentes entre los nazis, inclusive Hitler dejó un mensaje de felicitación para los miembros de la expedición. La expedición que había viajado con supuestos fines científicos, logró recorrer y estudiar unos 600.000 kilómetros cuadrados de la Antártida y hasta denominaron al territorio hallado Nueva Suabia. En esa época, el hallazgo fue ampliamente difundido por los medios de comunicación y así es como salió a la luz el verdadero objetivo de la expedición, que era el de hallar un territorio para instalar sus bases militares y puertos porque la Segunda Guerra Mundial estaba en puertas.A lo largo de los años se han registrado testimonios sobre la existencia de la famosa base nazi secreta en la Antártida, incluso surgieron teorías de que Adolf Hitler podía ser trasladado allí tras la derrota de los nazis. Sin embargo, hasta el momento esto no es más que un secreto a voces porque no se pudieron presentar pruebas sobre ello y los expertos coinciden en que de haber huido Hitler a este territorio su supervivencia no podría haber sido más larga que dos inviernos debido al difícil acceso de suministros en la Antártida por sus condiciones climáticas.

