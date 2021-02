https://mundo.sputniknews.com/20210212/mcauto-de-vacunas-la-nueva-forma-de-inmunizar-a-los-ancianos-en-malaga-1101727575.html

¿McAuto de vacunas? La nueva forma de inmunizar a los ancianos en Málaga

En Ronda, ciudad de la provincia de Málaga, se inició el plan de vacunación masiva dirigida a mayores de 80 años. 12.02.2021, Sputnik Mundo

Para evitar al máximo el contacto con otras personas, los sanitarios en Málaga han empezado a vacunar a los ancianos mayores de 80 años desde los vehículos.De esta manera, los octogenarios no tendrán que aglomerarse ni tener contacto con terceras personas, sino que esperan sentados en el automóvil que los traslada hasta que el personal sanitario les inyecte. Esta nueva metodología fue agradecida por los propios ancianos y sus familiares.En la campaña de vacunación también están colaborando voluntarios de Protección Civil, quienes se encargan de buscar en sus viviendas a las personas mayores que sí tienen movilidad, pero que no cuentan con vehículos o familiares que los trasladen hasta el punto de vacunación.Por su parte, las personas que no tienen problemas de movilidad están recibiendo la vacuna en el Teatro Municipal Vicente Espinel.Se espera que, para el viernes, 12 de febrero, hayan recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer un total de 300 vecinos.

