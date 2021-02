Los sindicatos independientes de la maquila ganan su primer round en México

https://mundo.sputniknews.com/20210212/los-sindicatos-independientes-de-la-maquila-ganan-su-primer-round-en-mexico-1101361082.html

En el sector automotriz y aeroespacial maquilador de México se ensayan nuevas formas de democracia sindical, avaladas por las reformas a la Ley Federal del... 12.02.2021, Sputnik Mundo

La amenaza que las gerencias mantienen sobre la planta de Lear en Monclova (Coahuila) de cerrar sus instalaciones tras despedir a 1100 personas, no se ha cumplido, porque como resultó, no es tan fácil escapar de su papel de proveedora de la industria bélica y automotriz norteamericana. Esta planta pertenece a una empresa que abastece al mercado estadounidense en dos ramas industriales con gran peso de cabildeo sobre los Gobiernos. Los arneses que se fabrican hicieron valer su papel en el esquema global de producción que integran y dejaron caer su peso sobre sus propias gerencias en México, obligadas a mantener la planta en funcionamiento. Aunque este logro es capitalizado públicamente por los viejos líderes del sindicalismo "charro" mexicano —ligado al poder político y no a la base trabajadora gracias a la "herencia" del cargo en la cúpula sindical— detrás de su sombra, los trabajadores de las maquilas ensayan mecanismos de democracia en sus fábricas, amparados en las reformas sobre la Ley Federal del Trabajo, que fueron promulgadas por el Gobierno actual.Siete sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) habían presentado amparos judiciales contra estas modificaciones legales —particularmente contra el reciente Protocolo de Legitimación de los Contratos Colectivos — argumentando que violan su autonomía y libertad organizacional. Sin embargo, la segunda semana de febrero de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó la constitucionalidad de las nuevas reglas de democracia sindical y negociación colectiva, que incluyen el voto libre, secreto y directo para los trabajadores en la elección de sus representantes sindicales. Salvados por sus ventasAdemás de profesor e investigador del Centro para el desarrollo económico y social (Cedes) de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP), Huberto Juárez funge como asesor de los nuevos sindicatos automotrices de las maquilas ubicadas en Puebla, las plantas mexicanas de las multinacionales alemanas Volkswagen y Audi, que forman parte del mismo grupo económico. "Estuve en la mesa de negociaciones en agosto de 2020, dónde se dio la revisión contractual y escuché cómo la empresa dijo a los trabajadores que no había manera de pensar en un incremento salarial porque no había ventas, poniendo como ejemplo al mercado mexicano. Eso, para mí, fue oro molido", relató Juárez a Sputnik.A partir de los propios datos de la empresa, en su rol de asesor de los trabajadores independientes, demostró dos cosas:"Si alguien no se quedó en casa en 2020, fueron las ventas, que aunque no recuperaron el nivel de 2019 las empresas automotrices sí tuvieron ingresos; con eso se les cayó el argumento en la negociación sindical, que usaron para decir que no era momento de incrementar el salario del trabajador", explicó el investigador especializado en el sector automotriz. Los sindicatos independientesGrupo Volkswagen también buscaba flexibilizar las condiciones laborales en esa negociación de agosto, pero sus exigencias fueron rechazadas por la Comisión revisora del sindicato independiente de las plantas de Volkswagen en Puebla. Esta Comisión, señaló la fuente, está compuesta por obreros de base, que entraron junto a una dirección electa democráticamente, por primera vez desde la Reforma Laboral de 2019, que incentiva la democratización de las organizaciones de trabajadores en México. El primer beneficio fue mantener el cobro del sueldo completo durante la temporada en que la cadena automotriz norteamericana se vio forzada a entrar en paro técnico, dada la gravitación que tiene China para el sector. Luego, los trabajadores independientes de Puebla lograron mantener el 75% de su salario, mientras que otras fábricas del ramo con sindicatos que aún mantienen su representación en los viejos líderes de la Confederación de Trabajadores de México, apuntó Juárez, pactaron reducciones del cobro de hasta el 45% del total. Además del mencionado rechazo que la Comisión Revisora de obreros de base de Volkswagen en Puebla hizo de las propuestas presentadas por las gerencias —relató el economista sobre las mesas de negociación que presenció— la Dirección sindical logró una nueva cláusula contractual, para revertir la disminución de trabajadores sindicalizados en la planta, frente al avance de trabajadores eventuales."Desde la década de 1990, cuando un trabajador sindicalizado se jubilaba o se retiraba por enfermedad, su plaza era cubierta por la empresa con un trabajador eventual. Ahora, la empresa está obligada a mantener esa plaza y contratar a un familiar de ese trabajador. Fue una negociación colectiva inédita, que aún no ha cobrado la dimensión que tiene, a nivel nacional", señaló Juárez.El caso de SilaoEl otro caso significativo para el analista fue el de los trabajadores de General Motors, en Silao (Guanajuato), cuyo análisis permite comprender los impactos del proceso de democratización sindical que fue abierto por tres vías:"Los trabajadores de Silao conocen estos cambios y comenzaron un proceso de cuestionamiento del liderazgo de Tereso Medina, presidente de la CTM, que les había impuesto un Comité electo", explicó Juárez.La denuncia que comenzó en Guanajuato, en el centro de México, replicó en los trabajadores sindicalizados de General Motors en Estados Unidos, llamando a elegir una nueva dirección para los mexicanos de manera verdaderamente democrática y a negociar el contrato bajo los términos de la nueva Ley Federal del Trabajo. En enero de 2021, los independientes denunciaron que la Comisión Revisora nombrada para aprobar el nuevo contrato colectivo tampoco fue electa, pero Juárez señaló a este medio que el reciente revés sufrido por la CTM en la Suprema Corte, buscando revertir el poder de la Reforma Laboral, reafirma el camino abierto por los independientes, como la organización obrera de la planta de General Motors, en Silao.

