Lavrov: Occidente sigue una política de contención agresiva de Rusia

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, declaró que Occidente sigue una política de contención agresiva de Rusia y matizó que el problema no radica en... 12.02.2021, Sputnik Mundo

El 2 de febrero, el opositor fue condenado a 3,5 años de prisión, incluidos los 10 meses que pasó bajo arresto domiciliario, es decir, si su recurso contra la sentencia no prospera, el opositor se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel.Alexéi Navalni fue arrestado el 17 de enero en un aeropuerto de Moscú cuando regresaba de Alemania.El 18 de enero la Justicia rusa condenó al opositor a 30 días de prisión preventiva.A Navalni se le imputan los delitos de estafa contra la empresa de productos de belleza Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de la maderera Kirovles. El opositor rechaza todas las acusaciones en su contra y las considera políticamente motivadas.Después del juicio, en el centro de Moscú tuvieron lugar concentraciones no autorizadas. También hubo protestas no acordadas los días 23 y 31 de enero en un centenar de ciudades rusas.En otras noticiasLas conversaciones en Moscú entre el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, y los diplomáticos rusos fueron difíciles pero sinceras, aseguró el embajador del país euroasiático ante el bloque comunitario, Vladímir Chizhov.EEUU jamás reconocerá a Crimea como territorio ruso y no revocará sus sanciones mientras Rusia no cambie su política en relación a Ucrania, declaró en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el coordinador político de la misión permanente de EEUU ante la ONU, Rodney Hunter.Gazprom planea echar a andar el gasoducto Nord Stream 2 en el año en curso. Así lo anunció el subtitular del Departamento de tecnologías de sustitución de importaciones Vladimir Vavilov.A mediados de febrero se llevarán a cabo ejercicios militares navales conjuntos de Rusia, China e Irán en la zona norte del océano Índico. El océano Índico y el golfo de Omán fueron, en diciembre de 2019, el escenario de los primeros ejercicios de Rusia, China e Irán, con el nombre codificado Cinturón de la seguridad naval.Estos y otros temas en el programa informativo-analítico El Punto.

