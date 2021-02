https://mundo.sputniknews.com/20210212/lavado-azteca-de-23-empresarios-y-politicos-mexicanos-en-el-paraiso-fiscal-de-andorra-1101769430.html

'Lavado azteca' de 23 empresarios y políticos mexicanos en el paraíso fiscal de Andorra

López Obrador reabrió el fétido 'lavado azteca' de hace 6 años por 23 empresarios, políticos y blanqueadores en Andorra, donde fue su eje central Juan Collado... 12.02.2021, Sputnik Mundo

En él participaron la Casa de Cambio Tiber —cuyo dueño, Carlos Djemal Nehmad está preso en Nueva York—, la fiduciaria Fidemont y una fantasmagórica empresa "holandesa".Se ha calentado tanto el asunto del 'lavado azteca' en el Principado de Andorra que ha valido un documental La estafa de Andorra que aduce a un enfrentamiento entre Cataluña y la capital del país, Madrid.Desde el año pasado la prensa madrileña dio vuelo a las cuentas de los 23 empresarios y su 'lavado azteca' y se enfocó a 24 cuentas singulares de Juan Ramón Collado, notorio abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.Solo Collado movió entre 2006 y 2015, fecha del cierre de BPA, 107 millones de euros en Andorra.Lo que más llama la atención es el manejo descomunal de activos del banco clausurado (¡3.347 millones de euros!) frente al PIB nominal del principado de 2.600 millones de euros, lo que lo hacía atractivo para sus criminales actividades globales.Los desmanes de BPA están cobrando una gran intensidad en México donde 23 empresarios/políticos/blanqueadores les han sido expropiados en Andorra 2.000 millones de euros, casi el equivalente al PIB de la diarquía principesca.En 2015, el BPA fue expuesto por la Secretaría del Tesoro de EEUU por su lavado de dinero, lo que llevó a que 500 depositantes se agruparan en la Plataforma d'afectats BPA para ver qué pueden recuperar de sus haberes.Llama la atención que hayan cerrado dos bancos en el peculiar principado, entre ellos la pestilente Banca Privada d'Andorra SA (BPA), que hace ocho años tenía un crecimiento excelente del 17,6% y contaba con 3.347 millones de euros de activos de capital. Más de la mitad de las 'actividades' del clausurado BPA fueron realizadas con su subsidiaria española Banco Madrid. Andorra ostenta cinco bancos: Las 24 cuentas de Collado, así como las otras cuentas del 'lavado azteca', fueron congeladas con el cierre de BPA en marzo del 2015.La Justicia de Andorra acusa al abogado Collado de blanqueo por 85,7 millones de euros en 11 de sus cuentas. Posteriormente, Juan Collado, abogado de los dos expresidentes Salinas y Peña Nieto, fue detenido el 11 de julio del 2019 por "lavado de dinero y crimen organizado": seis días antes había transferido 10,5 millones de euros, ahora al revés, de Andorra a una de sus cuentas en el supuesto inmaculado BBVA en Madrid.Entre las 21 sociedades mexicanas que traspasaron fondos a Juan Collado en sus cuentas de BPA aparecen firmas informáticas, textileras, constructoras e inmobiliarias en apariencia inocuas, además de aviones y propiedades en Acapulco y Miami, mediante su fantasmagórica sociedad 'holandesa' Constellation Investment CV.Los depósitos de los 23 empresarios han sido confiscados por la justicia de Andorra, donde resalta el vínculo principal de Juan Collado. Collado era un mago para el manejo de las cotizaciones desde la hedionda Casa de Cambio Tiber —donde blanqueaba su dinero en efectivo y cuyo polémico dueño es Carlos Djemal Nehmad: condenado en 2018 por la corte del distrito sur de Nueva York por un fraude de 20 millones de dólares— y la sociedad fiduciaria Fidemont que ya había sido señalada por sus 'servicios' a la pestilente empresa Odebrecht. ¡El círculo vicioso a lo que da!Han brotado nombres de Personas Políticamente Expuestas (PPE) de los anteriores gobiernos mexicanos y no ha pasado desapercibido que Juan Collado haya defendido a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, al poderoso líder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps y al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva.Andorra es una diarquía principesca que comparten el obispo de Urgel y el presidente francés en turno, en plena cordillera de los Pirineos: mide 468 kms2 y su capital es Andorra La Vieja. El principado cuenta con 77.342 habitantes —de los cuales 30% se concentra en su diminuta capital—, ¡y recibe 10,5 millones de turistas al año!No se pueden soslayar sus dos fronteras que lo delimitan de Francia (55 km) y España (63 km). También son relevantes las distancias de Andorra con importantes ciudades de España y Francia: de Barcelona se encuentra a 198 km y de Toulouse a 186 km, lo que facilita el traslado del "turismo fiscal" de todo tipo de personas —empresarios, políticos, criminales y blanqueadores que evaden los impuestos en sus países natales.A los "turistas fiscales" del "lavado azteca" les fascina la plaza de Barcelona —cuyo Consulado es muy peleado por los políticos— que se encuentra a dos horas de Andorra donde pueden blanquear y regresar tranquilos por la tarde a la capital catalana.Ahora a principios de febrero, el asunto del 'lavado azteca' de 23 empresarios en Andorra ha cobrado un vigor inédito con la investigación de Santiago Nieto Castillo, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el Gobierno de López Obrador, quien lleva más de un año indagando en colaboración con el FBI, y donde aparecen prominentes figuras políticas del sexenio del expresidente Peña Nieto todavía sin publicar. Existe un hermetismo total sobre la identidad de los implicados.Ahora el Gobierno mexicano busca recuperar los más de 2.000 millones de euros que ha confiscado el principado de Andorra, lo cual se antoja muy difícil de concretar. Algo fundamental radica en que BPA creaba redes de sociedades offshore en los paraísos fiscales de Panamá, Suiza o Luxemburgo con el fin de ocultar el origen del dinero que se blanqueaba en la diarquía.A propósito, 2.165 clientes de BPA fueron calificados de "no aptos", por figurar en listas negras o por exhibir conducta sospechosa. De tales 2.165 clientes "no aptos" se estima que 923 blanqueaban en Andorra.La conectividad de los dos paraísos fiscales de Andorra y Panamá no es nada gratuita.Existe una vibrante circularidad de transferencias blanqueadas en la mayor parte de los paraísos fiscales del mundo que forman parte de la matriz operativa de la globalización financierista del modelo anglosajón desde La City hasta Wall Street, donde controlan gran parte de los capitales que se mueven en su seno.En referencia a México, no pocas veces los mismos personajes aludidos y coludidos ostentan cuentas diversificadas desde Andorra, pasando por Suiza, hasta Panamá: donde resaltan los escándalos de Swiss/HSBC Papers, Bahamas Leaks, Belize Papers, Paradise Papers etc. ¡Abundan los paraísos fiscales a escala global!No es la primera vez que brotan a borbotones los nombres de empresarios y políticos en México y su blanqueo en los paraísos fiscales globales. Lo relevante ahora con el Gobierno de AMLO es que su otrora catatónica Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya por fin empezado a operar con efectividad desde hace apenas dos años.Tampoco es un asunto solamente de 'lavado azteca' cuando individuos de muchos países concentran 8,7 billones de dólares en los paraísos fiscales (datos de 2017), que equivalen al tercer lugar del ranking mundial del PIB nominal, después de China y antes de Japón. No es un asunto menor.

