https://mundo.sputniknews.com/20210212/la-familia-franco-ya-no-es-la-propietaria-de-un-palacio-en-galicia-pero-se-la-resarce-1102304063.html

La familia Franco ya no es la propietaria de un palacio en Galicia, pero se la resarce

La familia Franco ya no es la propietaria de un palacio en Galicia, pero se la resarce

La justicia española ratifica que la propiedad del Pazo de Meirás y las fincas de su recinto son propiedad del Estado y no de la familia del dictador Francisco... 12.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-12T17:46+0000

2021-02-12T17:46+0000

2021-02-12T17:46+0000

españa

carmen calvo

palacio

dictadura

galicia

justicia

francisco franco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1102278356_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_93b64e1a47eff93328fff5ca3e3ff14a.jpg

La sección tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña ha reconocido el 12 de febrero la validez del fallo emitido en primera instancia en septiembre de 2020 sobre la propiedad del palacete, pero revoca el dictamen en otros aspectos. Se da así respuesta al recurso presentado por la familia Franco contra el primer dictamen, cuando se falló que, además de pertenecer al Estado, no cabía ninguna restitución de los gastos en concepto de mantenimiento de la propiedad, al entender que hubo "mala fe" en su entrega. Los magistrados estiman que no hay pruebas para resolver que los herederos del dictador fueran conscientes de que el título de propiedad de su abuelo careciera de validez, por lo que "no se atisba la razón por la que debieran ser conscientes de una supuesta irregularidad en su adquisición". Tal creencia, argumentan los jueces, se sustenta en el hecho de que llevaran más de cuatro décadas haciendo uso del inmueble en tanto que dueños. En otras palabras, la "mala fe" mediante la cual el Pazo de Meirás derivó en posesión del dictador, "no necesariamente se transmite a sus herederos". También se han reconocido los trabajos de mantenimiento y obras de rehabilitación, así como las reparaciones efectuadas tras el incendio acaecido en 1978. Por tanto, la justicia reconoce la necesidad de resarcir económicamente a los demandantes el gasto de conservación del inmueble, una cantidad que habrá de definirse en la fase de ejecución de la sentencia. Donación inexistenteA efectos jurídicos, el fallo del tribunal declara inexistente la donación, a nombre de Francisco Franco, realizada en 1938 por la Junta Pro Pazo del Caudillo mediante un pergamino al que los magistrados niegan su validez como título para reconocer tal transmisión. Recordamos que fue en ese año, al intuirse ya la victoria del bando franquista en la Guerra Civil española, cuando varias personalidades de la sociedad coruñesa del momento pergeñaron la idea de entregar al general un palacio donde pudiera acudir a veranear. Se eligió a las Torres de Meirás, propiedad de los herederos de la escritora Emilia Pardo Bazán, a quienes mediante "suscripción voluntaria" se compró el inmueble para posteriormente ser regalada a Francisco Franco en nombre de la provincia de La Coruña. La venta con los herederos de Pardo Bazán se cerró en 406.346,20 pesetas (2.442,19 euros), cuya escritura de compraventa de 1941 se declara ahora "una fantasía total". Asimismo la sentencia obliga a cancelar las inscripciones registrales "contradictorias" sobre las fincas. Queda acreditado que la intención de la Junta Pro Pazo del Caudillo fue donar el palacete "a la persona de Francisco Franco, no al Jefe del Estado, ni al Estado". Aunque la Audiencia Provincial alberga dudas sobre quién realmente ejerció de dueño entre 1940 y 1974, se subraya que los terrenos aledaños al edificio "los ocupa el aparato del Estado desde el primer momento", haciéndose cargo de todos los gastos inherentes a la propiedad. Satisfacción en el Gobierno"Se le devuelve al pueblo un bien que expoliaron los Franco", ha manifestado Inés Rey, alcaldesa de La Coruña. Rey también ha recordado que las gestiones de su Ayuntamiento irán ahora encaminadas a recuperar otra propiedad en manos de la familia Franco, la Casa Cornide, "que se adquirió siguiendo el mismo modus operandi que en Meirás".

/20200224/el-mapa-de-verguenza-ignorar-derribar-o-resignificar-la-arquitectura-franquista-1090569767.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

carmen calvo, palacio, dictadura, galicia, justicia, francisco franco