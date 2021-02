https://mundo.sputniknews.com/20210212/elecciones-en-ecuador-la-disputa-tiene-lugar-entre-modelos-antagonicos-1102488344.html

Elecciones en Ecuador: la disputa tiene lugar entre modelos antagónicos

Elecciones en Ecuador: la disputa tiene lugar entre modelos antagónicos

Mientras Andrés Arauz empieza a construir su campaña para la segunda vuelta, los candidatos Guillermo Lasso y Yaku Pérez esperan el conteo de los últimos votos... 12.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-12T22:15+0000

2021-02-12T22:15+0000

2021-02-12T20:41+0000

contante y sonante

segunda vuelta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1102480420_7:0:619:344_1920x0_80_0_0_051570c03fbff4de09254fa0e3469f76.jpg

CONTANTE 12 de febrero CONTANTE 12 de febrero

El balotaje en Ecuador tendrá lugar el 11 de abril. Sin embargo, días después de la primera vuelta de las presidenciales (7 de febrero), aún se desconoce quiénes serán los contrincantes definitivos.La certeza solo la tiene el economista de izquierda Andrés Arauz, candidato apoyado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien a pesar de obtener una mayoría de 32% de los votos no alcanzó el 40% para evitar un balotaje. El banquero de derecha Guillermo Lasso (Movimiento CREO), y el abogado indígena Yaku Pérez (Pachakutik) esperan el conteo total de los sufragios. El estrecho margen que los separa impide proclamar cuál de los dos sigue en carrera.Según el entrevistado, el conservador es el rival más probable de Arauz, un aspirante que rescata pilares de la política económica y social del desarrollismo ecuatoriano y les imprime un nuevo aire.A pesar de ello, su propuesta "entra en conflicto" con aquella izquierda dado que tiene prioridades nuevas, tanto en lo social, con la promoción de políticas para mujeres o minorías, como en lo económico, con un desarrollismo en consonancia con el cuidado del ambiente.Por su parte, Lasso ofrece una propuesta antagónica. El Estado está menos presente en la economía y, de acuerdo a Oliva, recupera parte de las viejas políticas neoliberales. De todas formas —puntualizó el experto— su éxito reside en haberse rodeado de políticos más jóvenes y haberle impreso a su programa una cara "más amable".Pérez, aunque último, cuenta con un rol determinante. Mientras se inclina por las políticas contra el extractivismo con las que se acerca a Arauz, lo hace aún más con Lasso, con quien guarda cercanía en su forma de ver al Estado.Para el economista consultado, el centro de su política —en caso de ir a segunda vuelta y triunfar— no será la economía popular nacional, sino que comulgará con preceptos como la baja indiscriminada de impuestos, los estímulos a la inversión extranjera, entre otros. Por todo esto, un apoyo a Lasso en la segunda vuelta no debería provocar asombro.Esto y más en Contante y Sonante.

/20210211/escrutinio-en-ecuador-podria-finalizar-este-fin-de-semana-dice-consejo-nacional-electoral-1094393782.html

/20210211/1101273692.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

segunda vuelta