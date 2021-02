https://mundo.sputniknews.com/20210212/el-kremlin-no-comenta-la-salida-de-la-esposa-de-navalni-a-alemania-1101800970.html

El Kremlin no comenta la salida de la esposa de Navalni a Alemania

Moscú no comenta los viajes de los ciudadanos rusos al exterior, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al responder una pregunta sobre la salida de... 12.02.2021, Sputnik Mundo

"No comentamos los viajes de los ciudadanos rusos al extranjero. Este no es nuestro asunto. Probablemente tenemos miles o incluso decenas de miles de ciudadanos que vuelan al extranjero todos los días, por lo tanto, no deben hacernos tales preguntas", dijo. El 10 de febrero el diario Spiegel informó que Yulia Naválnaya había aterrizado en el aeropuerto de la ciudad alemana de Fráncfort del Meno en un vuelo desde Moscú. A su vez, un pasajero del mismo vuelo comunicó a Sputnik que Yulia "permaneció en la zona de tránsito cuando otros ya pasaban por el control". Previamente, la abogada de Naválnaya, Veronika Poliakova, dijo a esta agencia que no estaba al tanto de los informes de los medios sobre que Yulia abandonara Moscú con destino a Alemania. El Gabinete alemán y la aerolínea Lufthansa también se negaron a comentar esta información.

