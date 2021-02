https://mundo.sputniknews.com/20210212/desde-malaga-para-el-mundo-google-elige-a-la-ciudad-espanola-para-fijar-su-sede-de-ciberseguridad-1102151691.html

"Desde Málaga para el mundo": Google elige a la ciudad española para fijar su sede de ciberseguridad

"Desde Málaga para el mundo": Google elige a la ciudad española para fijar su sede de ciberseguridad

Google acaba de anunciar una inversión de más de 650 millones de dólares durante cinco años en España para acelerar la transición digital de empresas y... 12.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-12T16:31+0000

2021-02-12T16:31+0000

2021-02-12T16:31+0000

españa

alta tecnología

málaga

ciberseguridad

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0f/1093834186_0:110:1920:1190_1920x0_80_0_0_ac95a5cff1204aeaad1ebc9f761e181a.jpg

A Bernardo Quintero siempre le gustaron las tecnologías. Desde muy pequeño, creaba sus propios videojuegos y su primer repositorio de virus informáticos lo construyó con 14 años, una decisión que le llevó a fundar su propia empresa VirusTotal y a convertirse en uno de los cerebros de Google. En 2012, Quintero no solo consiguió que Google le comprara la startup, sino que logró seguir trabajando desde Málaga, el lugar elegido por la multinacional para fundar su centro de excelencia para la ciberseguridad. Quintero se ha mostrado contento con la noticia: "Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa. VirusTotal nació con la misión de mejorar la seguridad del mundo, con un concepto tan simple como potente: la unión hace la fuerza y sharing is caring", dijo el emprendedor en una entrevista al medio Xataka. Además, ha expresado en las redes sociales su alegría: "Desde Málaga para el mundo", escribía en Twitter, y no ha dudado ni un segundo en promocionar su querida ciudad natal. La elección de Málaga no es casual: "Esta región cuenta con gran talento, un ecosistema de startups vibrante e incubadoras y aceleradoras de empresas que llevan cultivando el tejido tecnológico mucho tiempo", aseguran desde la compañía. A través de la creación de este espacio, que contará con 2.500 metros cuadrados y estará ubicado en Paseo de la Farola, se ofrecerá formación, charlas, talleres y mentorías sobre ciberseguridad, además de investigación y desarrollo de producto, uno de los grandes retos asociados a la transformación digital. La construcción de ese nuevo centro de excelencia forma parte de las medidas que recientemente ha anunciado Google con la inversión de más de 650 millones de dólares para acelerar la transición digital en España durante los próximos cinco años. La decisión de dicha transformación viene motivada por el escaso número de empresas españolas que tienen un plan de digitalización. "El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) indica que el 43% de las personas entre 16 y 74 años, en nuestro país, carecen de competencias digitales básicas cuando se espera que, para el 2025, casi el 70% del empleo total de España, esté desempeñado por personas con cualificaciones digitales de nivel medio y alto", detallan en el comunicado.Asimismo, se establecerá en España la primera "Región Cloud de Google", anunciado en colaboración con Telefónica y el primer cable submarino privado de Google en conectar España con Estados Unidos y Reino Unido, lo que permitirá a las empresas y administraciones públicas españolas acelerar su transformación a escala y desplegar el potencial de los servicios en la nube con baja latencia y alto rendimiento.

/20200618/tasa-google-espana-no-cedera-ante-las-amenazas-de-eeuu-1091794944.html

/20210202/countercraft-la-empresa-espanola-elegida-por-eeuu-para-combatir-las-ciberamenazas-1094302517.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

alta tecnología, málaga, ciberseguridad, google