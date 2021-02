https://mundo.sputniknews.com/20210212/demasiado-poder-para-el-gobierno-y-pocos-contrapesos-el-plan-de-regulacion-de-las-redes-en-mexico-1102540454.html

"Demasiado poder para el Gobierno y pocos contrapesos": el plan de regulación de las redes en México

"Demasiado poder para el Gobierno y pocos contrapesos": el plan de regulación de las redes en México

México podría convertirse en uno de los primeros países en regular las redes sociales en caso de que se concrete la propuesta del senador Ricardo Monreal del... 12.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-12T21:23+0000

2021-02-12T21:23+0000

2021-02-12T21:29+0000

opinión & análisis

américa latina

méxico

youtube

morena

censura

ciberseguridad

twitter

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1093278524_0:117:1920:1197_1920x0_80_0_0_91067260d386a86727ebd23ae8c6c637.jpg

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional dio a conocer una iniciativa para regular las redes sociales de mayor relevancia, como Facebook y Twitter, con el argumento de "proteger la libertad de expresión" en los espacios virtuales y cuidar que el "derecho a la información no se restrinja". Para lograrlo propone que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sea quien otorgue los permisos de funcionamiento a las plataformas y, a su vez, funja como árbitro entre las empresas y los usuarios.Sin embargo, el planteamiento de la propuesta tiene puntos que deberán analizarse a detalle antes de que se apruebe, advierten los especialistas consultados por Sputnik."Por ejemplo, si las autoridades mexicanas tienen facultades para regular a las redes sociales e, inclusive, suponiendo que así fuera, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la instancia idónea para analizar temas como la libertad de expresión.[…] En caso de que así fuera, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes absorbería sus atribuciones y regresaríamos a una de las críticas que en su momento realizaba las oposición al régimen de partido único: el Poder Ejecutivo tendría demasiado poder y pocos o nulos contrapesos", explica Laura Coronado, investigadora de la Universidad Anáhuac y autora de La regulación global del ciberespacio.Por su parte, el maestro en comunicación política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Lugo Sánchez considera que el planteamiento de la iniciativa parte de ciertos errores conceptuales como que "el medio no es el mensaje, entonces regulando las redes no vas a regular el comportamiento de todas las personas dentro de las redes, siempre hay fugas, vacíos, que aprovecharán bastantes personas, sean hackers o crackers".¿Es posible regular el ciberespacio?La regulación de las redes sociales parece ser un tema que cada vez cobrará más importancia alrededor del mundo, pues son innegables las implicaciones político-sociales que tienen en nuestro entorno individual y colectivo. Por ello, uno de los aspectos a analizar es si un Estado está facultado para vigilar el funcionamiento de empresas privadas como Facebook y Twitter e, incluso, si se les puede tratar como medios de comunicación tradicionales. "El ciberespacio más que un arma de dos filos, es una navaja suiza. No debemos criminalizarlo. Las redes sociales y, en sí mismo el ciberespacio, no sólo son una herramienta para la democracia sino para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Por ejemplo, son un motor para la expansión del conocimiento como en el caso de Wikipedia. Pero además, a las redes sociales las alimentamos los propios usuarios, nosotros somos los que les hemos dado el poder que tienen y, en su caso, quienes deberíamos de limitarlo. La propia iniciativa del senador Monreal señala que por minuto, se realizan 1,3 millones de inicios de sesión de Facebook y que más de 190.000 personas estarán tuitenado. ¿Puede un Estado materialmente vigilar lo que sucede en la blogosfera?", advierte Coronado. Por otro lado, Lugo Sánchez señala que si bien sí es posible que se apruebe una iniciativa de esta naturaleza, no funcionará del todo, pues "el argumento del espectro radioeléctrico es un tanto falaz. El espectro radioeléctrico es, en todo caso, donde están operando las compañías de celulares. El tema de las redes, insisto mucho, siempre habrá vacíos que llenar en ese aspecto con crackers o hackers que están capacitados para ello". "Un común denominador que han tenido los legisladores de todas partes del mundo es su deseo por regular algo que es global, como lo es el ciberespacio, de manera local. Ello ha derivado en leyes absurdas que no cumplen el objetivo con el que fueron creadas. Nos encontramos ante una nueva realidad que requiere de soluciones jurídicas diferentes a las del pasado. No es una labor sencilla pero es imposible si no entienden que estamos frente a un espacio que no conoce de fronteras ni límites tradicionalmente establecidos y cuyas interacciones son inmediatas y ágiles", detalló la académica sobre los intentos de regular las redes sociales en otras partes del mundo. La también autora de La libertad de expresión en el Ciberespacio mencionó que uno de los aspectos que se pierde de la vista a la hora de debatir la propuesta de Monreal es que durante la pandemia las redes sociales han servido como una gran herramienta para la incorporación de miles de personas al comercio electrónico."Las pymes son el principal motor de la economía en México y hoy dependen del entorno digital para evolucionar, transformar sus modelos de negocio y seguir creando empleos", enfatizó.La iniciativa mexicana: ¿una pelea con los gigantes de internet?El poder de las redes sociales es cada vez mayor, tanto como para cancelar por lo menos en el mundo virtual al presidente de Estados Unidos. Por ello, la iniciativa del senador Monreal pone sobre la mesa la posibilidad de un nuevo escenario en la realidad del país: una discusión entre las empresas de internet —como Facebook y Twitter— y el Estado mexicano. En este sentido, Lugo Sánchez dice que uno de los aspectos a considerar es que "las empresas tienen sus propios intereses y operan dentro de sus propias lógicas de funcionamiento. Hoy mismo Facebook tiene consejos de autorregulación y Twitter también. Lo vimos con Donald Trump, tienen las posibilidades de quitar mensajes cuando se les de la gana. Son empresas con un framing, con una agenda, como la teoría de medios convencional, y tienen también sus propios argumentos de defensa tanto trasnacional como nacional". La académica de la Universidad Anáhuac apunta que "las plataformas, al ser globales, ya cuentan con un amplio espectro de políticas que cumplen a nivel general. Facebook, Twitter, Tik Tok y otras redes están muy interesadas en crear un entorno digital mucho más sano y 'real'. En la medida en que las discusiones se controlen, estas dejarán de ser orgánicas y los usuarios dejarían de utilizarlas"."El senador Monreal y otros legisladores se han pronunciado por realizar un debate abierto en donde se escuchen a todos los involucrados, ojalá que así sea. Con ello se darían cuenta de que las decisiones tomadas por las plataformas son reglas claras para toda la comunidad que las utiliza. Obviamente, éstas pueden mejorar y abarcar otros aspectos pero se ha dibujado una imagen distorsionada de lo que efectivamente es censura y lo que es en realidad libertinaje", agrega Coronado.La iniciativa de Monreal: ¿una afrenta a la libertad de expresión?La propuesta del legislador de Morena ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, pues a pesar de que ha manifestado que el objetivo de la ley es anteponer la "libertad de expresión" sobre las decisiones de las plataformas digitales, hay quienes ven en ella un riesgo que podría derivar en la censura de las expresiones vertidas en las redes sociales. "Evidentemente habrá una vulneración a la libertad de expresión y derecho a la información de usuarios. En un país como México, con tantas historias truculentas en la política, me preocupa mucho el tema de movimientos sociales, de colectivas, de colectivos y de redes de organización que se dan a través de lo digital, que en algún punto puedan ser intervenidos por el IFT, que es el organismo bajo el cual parece ser se quieren regular a estas plataformas. Sé que encontraremos otros espacios y otras formas, pero en lo que los encontramos puede ser peligroso", comenta Lugo Sánchez. La propuesta de Monreal también menciona que el IFT será quien decida qué redes podrán operar en territorio mexicano, aprobará los términos y servicios propuestos por las plataformas, y actuará como árbitro entre empresas y usuarios; además, pedirá a las empresas contar con un área de vigilancia con personas físicas —no tecnologías automatizadas ni algoritmos— y será la instancia que reciba las impugnaciones de los usuarios a los que se les haya cancelado su cuenta de forma definitiva. Por otro lado, es necesario precisar que en este entramado, la iniciativa también indica que las cuentas susceptibles a ser canceladas serán todas aquellas que difundan mensajes de odio, noticias falsas, mensajes que provocaron algún delito o perturbación del orden público, o se usaron para afectar los derechos de las y los menores de edad. En este sentido, el maestro en comunicación política alerta que hay un punto muy delgado entre la regulación en aras de un interés público y la regulación en aras de un interés partidista.

/20210114/los-planes-de-amlo-como-seria-una-nueva-red-social-mexicana-1094114516.html

/20210113/la-estatua-de-la-libertad-se-pone-verde-de-coraje-amlo-se-arremete-contra-censura-en-eeuu-1094102587.html

/20201217/tiktok-la-nueva-ventana-del-narcotrafico-mexicano-1093870750.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Laura Itzel Domart

Laura Itzel Domart

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Laura Itzel Domart

opinión & análisis, méxico, youtube, morena, censura, ciberseguridad, twitter, facebook