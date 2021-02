https://mundo.sputniknews.com/20210212/colombia-la-regularizacion-de-los-migrantes-venezolanos-es-un-guino-para-biden-1101752980.html

Colombia: "La regularización de los migrantes venezolanos es un guiño para Biden"

Colombia: "La regularización de los migrantes venezolanos es un guiño para Biden"

Tras la medida de Iván Duque de iniciar un plan de regularización para los migrantes venezolanos, el investigador Javier Calderón dialogó con 'GPS...

Colombia: "La regularización de los migrantes venezolanos es un guiño para Biden" Colombia: "La regularización de los migrantes venezolanos es un guiño para Biden"

Duque anunció el lunes que el estatuto permitirá agilizar el proceso para aquellos migrantes que ya están regularizados, y establecerá una hoja de ruta a los que se encuentran irregulares para que puedan contar con el acceso a los servicios del Estado. En parte, "esta decisión tan publicitada del Gobierno de Duque tiene que ver con el efecto Biden, ya que Duque se había plegado mucho a la política migratoria de Donald Trump", aseveró Calderón.Más aun, "en noviembre de 2020, el Gobierno de Duque había anunciado que Colombia no iba a vacunar a los migrantes venezolanos, lo cual fue muy rechazado por la oposición colombiana y cayó muy bien en la ultraderecha", sostuvo. Por tanto, "este cambio refiere a un guiño a la nueva administración de EEUU, ya que todo parece indicar que la política de intervención hacia Venezuela tendrá un carácter humanitarista", indicó el doctorando en la Universidad de Buenos Aires.Aumenta la desaprobación del presidente DuquePor su parte, la medida también tiene que ver con el factor electoral, puesto que ya empezó la campaña de cara a las elecciones del año que viene, sostuvo. En este marco, "Colombia es uno de los pocos países de América Latina que sigue sin comenzar el proceso de vacunación, lo cual le ha generado muchas críticas hacia un presidente cuyos niveles de desaprobación llegan al 70%", indicó. En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto el investigador Juan Pablo de María, con quien dialogamos sobre el impacto de la pandemia en el norte argentino.El Gobierno de Argentina terminó de repartir por las 24 jurisdicciones las 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V. En este marco, "en las provincias del noreste argentino la situación es bastante particular, ya que la ola de contagios no se ha detenido, lo cual ha generado varios problemas en el sistema sanitario", expresó. Sin embargo, "con la llegada de la vacuna también arribó la esperanza, ya que es la única cura que tenemos para poner freno a la pandemia", indicó de María.El norte argentino es la región más golpeada del país por la pandemiaEn lo que concierne al impacto económico y social de la pandemia, "el norte argentino vive una situación muy delicada, particularmente porque es la región más pobre del país", aseveró. Más aun, con la crisis económica que Argentina heredó del anterior período de Gobierno, el norte se encontró más expuesto en comparación a otras regiones. Al respecto, "la precariedad material del norte hace que la situación sanitaria se complique aun más", concluyó el analista argentino. Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las perspectivas para el grupo G20 en tiempos de incertidumbre en el sistema internacional.AfricamericanosEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con la curadora del Centro de Fotografía de Montevideo, Victoria Ismach. Con ella dialogamos sobre Africamericanos, que es una revisión y selección de imágenes históricas sobre las realidades afrodescendientes, y la presencia africana en los países de la región.

