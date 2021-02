https://mundo.sputniknews.com/20210212/ano-nuevo-chino-claves-de-un-festejo-cada-vez-mas-global-1101740315.html

Año Nuevo Chino, claves de un festejo cada vez más global

Año Nuevo Chino, claves de un festejo cada vez más global

El Año Nuevo Chino, conocido también como el Festival de Primavera, es quizá la celebración más popular y masiva del mundo. La fecha "dice mucho sobre China... 12.02.2021, Sputnik Mundo

Este viernes 12 de febrero inicia el Año Nuevo Chino, una celebración cada vez más global, que inaugura la era del Búfalo de Metal. Conocido también como el Festival de Primavera, se trata de "la mayor celebración en China y dura unos 15 días, hasta culminar en la Fiesta de los Faroles", explicó Ana Kuo, fundadora y presidenta de la Asociación Cultural Chino Argentina.Es una fiesta "que arrancó hace cuatro mil años, con el Emperador amarillo, que daba la bienvenida a la llegada de la primavera y así a la siembra, muy importante para un pueblo agricultor".El Año Nuevo Chino constituye además la mayor movilización de personas a nivel mundial. Los festejos incluyen "la gran reunión familiar" y una serie de tradiciones como "comprar caramelos, que se consumen para arrancar un año dulce, y frutos secos para estrechar los vínculos con las visitas". La "renovación y la purificación" son rituales igualmente significativos.En cuanto a las costumbres gastronómicas, "la idea es presentar comidas vistosas, con colores vivos, para renovar la energía". "El pescado es infaltable en el centro de la mesa porque es el símbolo de la abundancia", aseguró Kuo.Asimismo, "los ravioles chinos tienen forma de lingote de oro y se los consume para tener riqueza". "Los fideos significan longevidad. Pero hay 12 o 13 platos en la mesa. Se come en forma colectiva y todo se comparte", agregó.Debido a la pandemia, las celebraciones se realizarán de modo virtual: "volvemos a lo íntimo, a la celebración en familia". Sobre la era del Búfalo de Metal, Kuo apuntó "que como el búfalo, el pueblo chino tiene espíritu de avanzar, nos identificamos con la perseverancia y el esfuerzo".La referente de la colectividad también habló de cómo la pandemia y el miedo al virus incentivó algunos prejuicios y racismo.La embestida contra el libro que revela los secretos de Mauricio MacriUna jueza de la Argentina exigió al periodista Santiago O'Donnell que entregara las grabaciones de las entrevistas de su libro Hermano: La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia de su hermano Mauricio, en el cual ese hermano del exmandatario hizo fuertes revelaciones de los negocios del poderoso grupo.En 2020 "Mariano me convocó para el libro porque quería hablar. Me contó muchas cosas importantes y me ayudó a conocer documentos secretos que demostraban que Mauricio Macri manejaba la empresa familiar cuando era jefe de Gobierno (2007-2015)", contó O'Donnell, entre varias irregularidades más.Sin embargo, Mariano cambió de parecer ahora (cuatro meses después de la aparición del libro, que ha sido un éxito de ventas) y sus abogados intentaron frenar la distribución de la obra y sus posibles reediciones. "El martes pasado me llegó una resolución donde me dicen que tengo que entregar mis grabaciones y que, por un expediente reservado, me iniciaron un juicio", continuó.El editor jefe de la sección El Mundo del diario Página/12 aseguró que "respondimos en la justicia, pero se da una casualidad muy grande: me toca una jueza (Susana Gastaldi) que toma una decisión que los principales juristas de Argentina dicen que no es correcta".O'Donnell recibió apoyo de diversos sectores y presentó una denuncia ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH: "muchos se dieron cuenta de que es una amenaza enorme para el periodismo en Argentina y en la región".Destacó asimismo que el juicio lo enfrenta con "uno de los hombres más poderosos, del que se dice que tiene una influencia enorme en Tribunales".En el libro "hay muchas revelaciones". "Expedientes judiciales donde se denuncia el vaciamiento de la empresa familiar por un banco austriaco, el mismo que usaba Odebrecht para pagar las coimas en América Latina, la causa del Correo Argentino, de Avianca, de parques eólicos, autopistas, vaciamientos", entre otras informaciones incómodas para el expresidente argentino.En el programa se informó además acerca de la proyección de Guillermo Lasso para la segunda vuelta en Ecuador por sobre Yaku Pérez; y la aprobación de la ley que le otorga la "independencia" al Banco Central de Brasil, un reclamo habitual del neoliberalismo y el capital financiero que el gobierno de Bolsonaro decidió obedecer.También se informó sobre la causa penal abierta en el estado de Georgia contra el expresidente de EEUU Donald Trump por ejercer presión electoral; y las protestas en Grecia por la reforma universitaria que promueve el gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis.El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

