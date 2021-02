https://mundo.sputniknews.com/20210212/amas-u-odias-san-valentin-las-5-peliculas-que-tienes-que-ver-segun-tu-respuesta-1102674763.html

¿Amas u odias San Valentín? Las 5 películas que tienes que ver según tu respuesta

El periodista de espectáculos y entretenimiento estadounidense Erik Piepenburg ideó la manera perfecta de pasar San Valentín para los cinéfilos, ¡con o sin... 12.02.2021, Sputnik Mundo

Se acerca el 14 de febrero, y ver una película de amor es un plan clásico ya sea que tengas o no tengas pareja. Si eres de los optimistas del amor y te encanta San Valentín, el periodista de espectáculos y entretenimiento estadounidense Erik Piepenburg te recomienda cinco filmes perfectos para ti.Sin embargo, si tu visión es un poco más pesimista y no te gusta demasiado idealizar esta fecha, tienes otras cinco opciones que abordan la temática desde sus complicaciones en esta lista elaborada para The New York Times. ¿Ya elegiste de qué lado estás? A continuación, la lista: 5 Películas para amantes de San ValentínValentine’s Day (2010)Día de los Enamorados o Historias de San Valentín en castellano, cuenta las historias en paralelo de varias parejas, con figuras como Julia Roberts, Bradley Cooper, Shirley MacLaine, Jamie Foxx, Taylor Swift y Taylor Lautner. Por supuesto, todo con un final feliz.Loving (2016)Protagonizada por Ruth Negga y Joel Edgerton y escrita por el británico Jeff Nichols , Loving cuenta la historia, basada en hechos reales, de Mildred y Richard Loving, pareja interracial que, "a pesar de obstáculos aparentemente insuperables, llevó un caso histórico contra la ley contra el mestizaje de Virginia ante la Corte Suprema y ganó", escribe Piepenburg. Desert Hearts (1986)El despertar lésbico de una mujer en pleno 1959, de eso se trata este filme, protagonizado por Helen Shaver, que interpreta a una profesora que decide divorciarse luego de enamorarse de otra mujer, interpretada por Patricia Charbonneau. Her (2013)Joaquin Phoenix se enamora de la voz de Scarlet Johanson en Her (Ella en español), una película en la que la codiciada actriz interpreta a un sistema operativo, una máquina. Una película que problematiza la inteligencia artificial, las relaciones humanas, y el amor.Pillow Talk (1959)La más antigua de la lista: 1959. "El clásico juego romántico de Michael Gordon está protagonizado por Doris Day como una decoradora de interiores de moda que conoce a un compositor playboy, interpretado por Rock Hudson, en una línea telefónica. No son más que voces entre sí, como un análogo de Her, hasta que la ve en un club nocturno. Ahí es cuando trama un plan para cortejarla fingiendo ser Rex Stetson, un gran ranchero", describe el periodista. 5 Películas si no eres fan de San ValentínKramer vs Kramer (1979)Dustin Hoffman y Meryl Streep protagonizan un drama familiar que llevó a la película a ganar cinco Premios Oscar y la convirtió en un clásico de todos los tiempos. Atracción fatal (1987)Otro clásico, esta vez protagonizado por Michael Douglas y Glenn Close. Una película de suspenso psicológico que cuenta la historia de un abogado que tiene un romance secreto con una publicista que comienza a obsesionarse con él. The Lobster (2015)Protagonizada por Colin Farrell y Rachel Weisz, The Lobster está ambientada en un futuro distópico en el que tener pareja es cuestión de vida o muerte, y en búsqueda de una se conocen los protagonistas. X Ray (1981)Para los fanáticos del terror, en X Ray una joven madre vive en un manicomio donde es acechada por un asesino enmascarado a quien ella una vez rechazó. Si te gusta el género, ¡ienes que verla!Blue Valentine (2010)Traducida como Triste San Valentín y Corazones Rotos en espanol, en Blue Valentine Ryan Gosling y Michelle Williams luchan por recuperar su matrimonio, pero no será tan sencillo. Y tú, ¿ya elegiste cuál mirar?

