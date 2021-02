https://mundo.sputniknews.com/20210212/1102652461.html

Candidato indígena de Ecuador extiende solicitud de recuento de votos para todo el país

QUITO (Sputnik) — El candidato presidencial del movimiento indígena de Ecuador, Yaku Pérez, pidió el recuento de los votos de las elecciones del domingo en las... 12.02.2021, Sputnik Mundo

américa latina

yaku pérez

elecciones presidenciales en ecuador (2021)

ecuador

Pérez pide el recuento verificando las tres actas originales, el acta borrador y los padrones en donde constan los nombres y firmas de los electores, y las papeletas.El jueves 11, el candidato había solicitado el recuento en siete provincias, pero el viernes dijo ante el CNE que hay anomalías en todo el paísPérez añadió que no quiere que se repita lo que vivió Lasso en las elecciones presidenciales de 2017, cuando pidió recontar los votos, y la solicitud le fue negada por el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).Postura de LassoLasso dijo que acepta la propuesta de Pérez para que dentro del marco de la Ley y la Constitución se revise el escrutinio, aunque no detalló si apoyaba que se recuenten los votos en todo el país."Siendo fiel y siendo coherente con mi absoluto espíritu democrático he aceptado la invitación del candidato Yaku Pérez para reunirnos hoy en esta mañana y poder dialogar sobre el futuro de Ecuador. Soy el primer interesado en que prime la transparencia en el proceso electoral", dijo Lasso.El candidato derechista añadió que siempre estará del lado de la democracia, del derecho y del respeto a la ley y a la institucionalidad porque por encima de los intereses partidistas y personales está el bienestar de Ecuador, que depende de un reconocimiento absoluto y total de los resultados del proceso.El viernes 12, Pérez también ingresó a la Corte Constitucional (CC) un pedido de medidas cautelares para que se suspenda el escrutinio y se de paso al recuento en las 24 provincias del país.Según Pérez, quien pase al balotaje debe tener la legitimidad, el respaldo y la autoridad moral, constitucional y legal para derrotar al correísmo, representado por el triunfador de la primera vuelta electoral, Andrés Arauz.En la reunión del viernes estuvieron presentes representantes de la Organización de Estados Americanos.Lasso y Pérez se disputan el ingreso a la segunda vuelta electoral, que se realizará el 11 de abril, para acompañar al candidato Arauz.Según los últimos datos del CNE, con el 99,96% de actas procesadas y 99,65% de actas computadas, Guillermo Lasso registraba un 19,74% de los votos frente a un 19,38% de Yaku Pérez.Las actas procesadas son las que han ingresado al sistema y las computadas las que se han contabilizado.

