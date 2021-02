Gobierno colombiano dice que carta de Santos a Timochenko busca profundizar desacuerdos

https://mundo.sputniknews.com/20210212/1102644818.html

BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno colombiano estableció que la carta difundida por el expresidente Juan Manuel Santos, mediante la cual responde una petición del... 12.02.2021, Sputnik Mundo

El martes, Timochenko pidió a Santos que se reúna con el mandatario Iván Duque para mantener el Acuerdo de Paz firmado en 2016, debido a la preocupación de los desmovilizados frente a la implementación del mismo y a los asesinatos de excombatientes."Presidente Santos, reúnase con el presidente Duque y con aquellos que generamos un acuerdo histórico, hablemos de los desafíos dificilísimos que presenta, unámonos. Le pido que haga esto, no por mí, sino por las exhaustas almas y corazones que temen perder la esperanza o ya la perdieron, lo pido porque queremos la paz", escribió Timochenko en la carta, que difundió a través de su cuenta de Twitter.El jueves 11, Santos respondió al exguerrillero por medio de una misiva pública, en la que dijo que "entre las múltiples fallas, vacíos e incumplimientos en la implementación de los acuerdos de paz lo más preocupante, sin duda, son los asesinatos de los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de los líderes sociales", lo cual, aseguró, "no es culpa de los acuerdos sino de su falta de implementación, que está a cargo de los gobiernos de turno".DivididosSantos agregó que para que se cumpla el punto del acuerdo relacionado con la seguridad de los desmovilizados, es necesario tener "liderazgo, capacidad de coordinación y voluntad política", y agregó que respecto a la petición de Timochenko de que se reúna con Duque para hablar de la implementación de la paz, no se hace "muchas ilusiones", ya que sus relaciones con el mandatario "no son las mejores".Sin embargo, dijo que "basta una señal del Palacio de Nariño (sede del Gobierno, en Bogotá) para proceder a solicitar la reunión formalmente por los conductos regulares".Por su parte, Archila consideró que la comunicación entre Santos y Timochenko tiene como fundamento "decir que no se ha avanzado en la implementación del acuerdo", frente a lo cual destacó los avances que, aseguró, se han hecho desde el organismo que lidera.Agregó que la paz de Colombia se demuestra "con hechos" y afirmó que "la carta lo único que logra es volver a politizar un tema determinante como es avanzar en la paz".Al respecto, resaltó los avances más visibles de la implementación, entre ellos el respaldo integral a más de 13.000 excombatientes de las antiguas FARC en proceso de reincorporación.Desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, hasta la actualidad, más de 250 ex integrantes de las FARC han sido asesinados.

