https://mundo.sputniknews.com/20210212/1102518019.html

Defensa de Trump dice que juicio político es una "venganza injusta" e insta a rechazarlo

Defensa de Trump dice que juicio político es una "venganza injusta" e insta a rechazarlo

WASHINGTON (Sputnik) — Uno de los miembros del equipo de defensa del expresidente Donald Trump (2017-2021), Michael van der Veen, instó al Senado de Estados... 12.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-12T21:01+0000

2021-02-12T21:01+0000

2021-02-12T21:01+0000

internacional

juicio político

donald trump

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1094044382_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_7a389b042cfaea0475f444a73fa901f2.jpg

Van der Veen denunció el intento de destitución como un abuso de la Constitución que divide aún más a la nación cuando debería tratar de unirla en torno a prioridades compartidas.El abogado tachó de "evidentemente absurdas a primera vista" las acusaciones de que Trump incitó a la insurrección con su discurso del 6 de enero, que precedió al incidente protagonizado por un grupo de sus partidarios en el Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos.En ese discurso, Trump pidió a sus partidarios que se hicieran oír "pacífica y patrióticamente", aseguró.Sin embargo, un grupo entró en el Capitolio para protestar por la aceptación por parte de los legisladores de las listas electorales de varios estados que, según el ahora expresidente, no eran válidas y le arrebataron la victoria electoral."Nada en el discurso podría interpretarse como un estímulo, condonación o incitación a actividades ilegales de ningún tipo; los comentarios del presidente animaban explícitamente a los asistentes a ejercer sus derechos de forma pacífica y patriótica", dijo Van der Veen.Grupos extremistasEl abogado afirmó que el mitin debía ser un evento pacífico, como las anteriores reuniones a favor de Trump, pero fue utilizado por un grupo extremista para sus propios fines.Van der Veen señaló que Trump exigió que los alborotadores violentos fueran encarcelados durante todo el tiempo que permita la ley.También dijo que entre los detenidos se encontraba un activista de Antifa que "lamentablemente fue el primero en ser liberado", y acusó al municipio demócrata de Washington DC de resistirse al despliegue de refuerzos antes de la manifestación.El abogado argumentó que los esfuerzos de Trump por cuestionar e impugnar el resultado de las elecciones de 2020 están "encuadrados en un proceso cívico adecuado", y añadió que los demócratas llevan años alegando que los comicios de 2016 fueron robados por hackers rusos.A su vez, advirtió de que el juicio político supone una amenaza para la libertad de expresión, ya que pretende desprestigiar y anular a los 75 millones de seguidores de Trump ."Este esfuerzo sin precedentes no se trata de que los demócratas se opongan a la violencia política, se trata de que los demócratas tratan de descalificar a su oposición política.; es la cultura constitucional de la cancelación", dijo Van der Veen.Censura múltipleEl defensor del expresidente dijo que "la historia registrará este esfuerzo vergonzoso como un intento deliberado del Partido Demócrata de desprestigiar, censurar y cancelar no solo al presidente Trump, sino a los 75 millones de estadounidenses que votaron por él".Los vídeos proyectados en el Senado muestran a Trump predicando la ley y el orden en múltiples ocasiones y a los demócratas sin condenar la violencia que empañó las movilizaciones de Black Lives Matter (Las vidas negras importan) y Antifa en todo el país.En un intento de esquivar los ataques a Trump por el llamamiento a sus seguidores a luchar "como el infierno", la defensa también presentó una recopilación de líderes demócratas utilizando expresiones similares."Luchamos esta lucha... seguimos luchando, seguimos luchando", se escucha decir a la vicepresidenta Kamala Harris en uno de los vídeos.Otro miembro del equipo de defensa de Trump, David Schoen, dijo que "es la palabra que usa la gente, está bien, pero por favor, dejemos la hipocresía".Van der Veen confirmó que los abogados planean tomarse unas cuatro horas de las 16 asignadas para su presentación, lo que despeja el camino para que los senadores debatan y voten sobre el caso.El resultado podría llegar este mismo fin de semana y es muy probable que sea a favor del expresidente, dada la aparente falta de una mayoría de dos tercios necesaria para condenarlo.

/20210208/abogados-de-trump-califican-de-inconstitucional-el-juicio-politico-contra-el-expresidente-1094364564.html

/20210210/lo-dejo-todo-planeado-el-resurgimiento-de-trump-tras-un-juicio-politico-1094386721.html

/20210201/el-declive-de-eeuu-es-inminente-y-seguira-el-escenario-britanico-1094296007.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

juicio político, donald trump, eeuu