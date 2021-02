https://mundo.sputniknews.com/20210212/1102451416.html

El Congreso peruano destituiría a ministra por participación de Vizcarra en ensayos clínicos

El Congreso peruano destituiría a ministra por participación de Vizcarra en ensayos clínicos

LIMA (Sputnik) — El Congreso peruano presentó una moción de censura (destitución del cargo) contra la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, por la participación... 12.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-12T20:20+0000

2021-02-12T20:20+0000

2021-02-12T20:20+0000

américa latina

perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1094251948_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_c358e28e990f18da02942e2790eabcd6.jpg

La moción es una propuesta de bancadas opositoras a Vizcarra y tendrá que pasar por una votación previa para subir al Pleno para su debate y eventual aprobación.El jueves 11 de febrero, el exjefe de Estado, actual candidato al Congreso para las elecciones de abril próximo, reveló haber participado como voluntario en los ensayos que llevó a cabo Sinopharm en Perú en 2020, mientras él ejercía la máxima jefatura del país.Vizcarra no ha presentado pruebas de su participación o de haber recibido la vacuna, pues los ensayos se realizan con dosis reales y placebos, y no es posible que el exmandatario sepa qué sustancia le fue inoculada.Mazzetti, quien era ministra de Salud cuando se realizaban los ensayos, ha asegurado que no tiene responsabilidad en lo que sería una falta ética de Vizcarra o un presunto aprovechamiento de su cargo para ser inmunizado, pues los ensayos se realizan en confidencialidad y con reserva de información para los voluntarios.

/20210210/presidente-de-peru-se-vacuna-contra-covid-19-en-un-acto-que-busca-promover-la-inmunizacion-1094382472.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

perú