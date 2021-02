Argentina inicia las clases la semana próxima con un sistema de "presencialidad cuidada"

"La presencialidad cuidada debe ser un compromiso de docentes, alumnos, padres y todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, para que el regreso a las aulas no implique un riesgo para toda la sociedad; sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro", enfatizó Fernández en su discurso de cierre del encuentro del Consejo Federal de Educación, que se desarrolló en la residencia presidencial de Olivos.