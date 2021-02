https://mundo.sputniknews.com/20210212/1102055168.html

Embajador ruso en la ONU pide dejar de calentar pasiones en torno a sucesos en Birmania

GINEBRA (Sputnik) — Los acontecimientos en Birmania son un asunto interno del país, y no se deben calentar pasiones en torno a esta situación, declaró el... 12.02.2021, Sputnik Mundo

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU convocó una sesión especial dedicada a los sucesos en Birmania, a solicitud del Reino Unido y la Unión Europea, que presentaron su proyecto de resolución, el cual contiene el llamamiento a liberar a todos los detenidos y cancelar el estado de emergencia declarado en el país.También indicó que los esfuerzos de la comunidad internacional no deben estar dirigidos a criticar a las nuevas autoridades birmanas sino a prestarles apoyo en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos, en particular en la esfera de derechos humanos.Gatílov subrayó que la eliminación de las discordias entre las fuerzas políticas de Birmania es un asunto interno de este país."A juicio de Rusia, los intentos de enfocar, a través del prisma de derechos humanos, los acontecimientos relacionados con la proclamación del estado de emergencia en Birmania tienen un carácter politizado e insuficientemente fundamentado", dijo, y agregó que en el país no ha dejado de regir la Constitución y siguen en vigor las normas constitucionales relativas a las libertades y los derechos políticos y civiles.Gatílov recordó que la administración provisional confirmó, con sus disposiciones, las competencias de los dirigentes de los organismos judiciales del país, de la comisión nacional sobre derechos humanos y de la comisión anticorrupción.El 1 de febrero, los militares que llegaron al poder en Birmania declararon que son partidarios de un sistema democrático multipartidista y prometieron celebrar elecciones cuando deje de regir el estado de emergencia, establecido por un año.La mayoría de los diputados y los militantes del partido Liga Nacional por la Democracia (LND), detenidos en la mañana del 1 de febrero, fueron liberados en los días siguientes, pero los dirigentes del LND, incluido el derrocado presidente de Birmania, Win Myint, y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, siguen bajo arresto domiciliario.Los militares, que habían gobernado Birmania durante décadas, justifican el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron la victoria a la Liga Nacional para la Democracia (LND).La asonada generó una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas saliendo a la calle y realizando acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del gobierno civil y la liberación de los presos políticos.

