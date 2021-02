https://mundo.sputniknews.com/20210212/1101967646.html

El Gobierno vasco descarta recurrir la sentencia que abrió los bares y endurecer las medidas

El Gobierno vasco descarta recurrir la sentencia que abrió los bares y endurecer las medidas

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El presidente de la comunidad autónoma vasca, Íñigo Urkullu, anunció las nuevas medidas contra el COVID-19, entre las que no está... 12.02.2021, Sputnik Mundo

Además, explicó que su Gobierno decidió no recurrir la polémica sentencia que establecía que no hay relación entre los contagios y la apertura de bares y cafeterías, tras constatar con sus servicios jurídicos que el recurso no prosperaría; pero añadió sentirse "convencido de que nos asiste la razón (...) y se probará", dijo en referencia a su Gobierno y su consejo asesor."Estamos aliviados, pero tampoco contentos, porque seguir como estábamos, ahora es una ruina. El ocio nocturno seguirá cerrado y las restricciones son duras para los locales pequeños", dijo a Sputnik el portavoz de los hosteleros vizcaínos, Txema Larrea.Lo acordado en la mañana del 12 de febrero por la mesa de crisis del Gobierno vasco —conocida por su siglas en euskera, Labi— supone anular el sistema por el que, hasta ahora, se cerraba automáticamente la hostelería en los municipios con incidencias superiores a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días.Así las cosas, a partir de ahora volverán las restricciones en el aforo interior al 50%, el cierre a las 20h., y el máximo de 4 personas por mesa.El lehendakari también dijo haber pedido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más herramientas legales que "ofrezcan garantías jurídicas" a las comunidades autónomas, un día después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la que Urkullu dijo ni entender ni compartir.Este escrito judicial tuvo una gran repercusión en los medios durante la semana, dado que en otros territorios del país las asociaciones de hosteleros preparan recursos similares ante la Justicia. Además, las asociaciones de hosteleros de todo el país se encuentran inmersas en una extensa campaña para pedir al Gobierno ayudas directas y el fin de las medidas restrictivas.Junto a la decisión de no endurecer el régimen de apertura de los bares, el presidente del Gobierno vasco también anunció la apertura de los municipios colindantes, algo limitado hasta ahora si la incidencia de la enfermedad era superior a 500.Las modificaciones entrarán en vigor el 8 de febrero, durante 20 días y se revisarán el 5 de marzo.

