https://mundo.sputniknews.com/20210212/1101907125.html

¿Será peligroso encender linternas para celebrar San Valentín en Rusia?

¿Será peligroso encender linternas para celebrar San Valentín en Rusia?

MOSCÚ (Sputnik) — El 14 de febrero Rusia, igual que todo el mundo, va a celebrar el día del Amor y la Amistad, pero la tarde de ese mismo domingo podría... 12.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-12T13:23+0000

2021-02-12T13:23+0000

2021-02-12T13:19+0000

protestas

manifestación

alexéi navalni

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1101929727_0:371:2048:1523_1920x0_80_0_0_f3cc0487d39900215f177be02abfea9f.jpg

Para el día de San Valentín la oposición rusa convocó una nueva manifestación. Pero, debido a que en el país siguen en vigor las restricciones a las reuniones por el coronavirus, la protesta, igual que las anteriores, va a ser ilegal.Sin embargo, esta vez los opositores no llaman a los ciudadanos a marchar por las calles centrales, sino a salir a los portales de sus viviendas, encender las linternas de los celulares y quedarse así por 15 minutos.El plan suena tan inocente que muchos podrían preguntar: ¿y eso cuadra en la definición de una manifestación?Los propios opositores lo denominan como un flashmob. Un diputado del gobernante partido Rusia Unida cree que participar en esa actividad equivale a traicionar a la patria.'El amor es más fuerte que el miedo'Este es el título de la movilización programada para el 14 de febrero. La iniciativa fue presentada por Leonid Vólkov, seguidor del bloguero opositor Alexéi Navalni, el 9 de febrero pasado.El opositor apuntó que las manifestaciones anteriores, celebradas los 23 y 31 de enero en un centenar de ciudades rusas y el 2 de febrero en una decena de localidades, incluidas Moscú y San Petersburgo, provocaron "una ola de violencia y represiones sin precedentes: más de 12.000 detenidos, miles de golpeados y arrestados". Según Vólkov, las autoridades recurrieron a esas medidas para incitar el miedo y "convertirlo en su única y principal arma""Buscábamos una manera de superarlo, organizar una movilización que no sea impedida por las OMON [fuerzas antidistrubios] y en la que cada uno pueda participar sin tener miedo. Nos inspiró Alexéi Navalni, cuando hizo el gesto de corazón con las manos para [su esposa] Yulia en la sala de audiencias", relató.Vólkov señaló que el objetivo principal de ese flashmob, que debe comenzar a las 20.00 hora Moscú (17.00 GMT) del 14 de febrero y terminar a las 20.15, es apoyar a aquellos que últimamente se decepcionaron con el presidente ruso, Vladímir Putin."En los últimos seis meses millones de personas conocieron realmente quién es Vladímir Putin. (...) Hay que ayudarles, apoyarles en su camino de revelación y entendimiento de cómo son las cosas. Una persona que acaba de darse cuenta de qué es lo que logró hacer Putin con Rusia en 20 años de su gobernación todavía no está dispuesta a ir a un mitin, (...) esta persona necesita apoyo, necesita saber que no está sola", explicó.Respondiendo a las críticas de que antes la oposición anunció que aplazaba nuevas protestas hasta la primavera boreal, el equipo de Navalni reiteró que no se trata de una protesta, sino una movilización en un nuevo formato."Llevamos a cabo preparativos para una gran manifestación en las calles en la primavera y pronto la anunciaremos. Mientras tanto nadie nos impide que mantengamos movilizaciones en otros formatos que excluyen confrontaciones con las OMON", dice el comunicado.¿Acto de solidaridad o alta traición?El vicepresidente de la Duma de Estado (Cámara baja) Piotr Tolstói, del partido gobernante Rusia Unida, no solo no está de acuerdo de que ese flashmob sea inocente, sino lo equivale a las acciones de los soviéticos que colaboraron con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, asevera que la idea de celebrar esa movilización fue promovida desde el exterior. En concreto, la diplomática recordó que el 4 de febrero Vólkov anunció que la oposición iba a aplazar nuevas manifestaciones hasta la primavera, pero el 9 de febrero cambió sus planes."¿Qué es lo que pasó entre el 4 y el 9 de febrero? (...) En Bruselas, en la [oficina de] representación permanente de Polonia en la Unión Europea se celebró una reunión virtual de Vólkov y [Vladímir] Ashúrkov [otro seguidor de Navalni] con países miembros de la UE, así como EEUU y el Reino Unido", reveló el 9de febrero al canal 1tv.En opinión de la diplomática, la participación de Estados Unidos y el Reino Unido en esa reunión convierte su formato en un encuentro de "agentes de influencia" con los países de la OTAN, mantenido para "desestabilizar la situación en un Estado soberano"."Se encontraron con la OTAN y recibieron instrucciones. Creo que les dieron a entender que no pueden esperar hasta la primavera y el verano y hay que continuar desestabilizando la situación", supuso.Advertencias indirectasAl enterarse de los planes de la oposición, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, prometió que las autoridades castigarán a todos aquellos que tomen parte en movilizaciones ilegales, incluso si parecieran tan inofensivas como las presentan.El 11 de febrero, a tres días del 14 de febrero, la Fiscalía General advirtió en contra de propagar llamados a actividades públicas ilegales o disturbios masivos, al recordar que ese tipo de acción podría derivar en consecuencias administrativas e incluso penales.Por su parte, el Ministerio del Interior recordó la prohibición de celebrar concentraciones masivas en las inmediaciones de las sedes de los organismos estatales y los servicios de emergencia, así como advirtió sobre la responsabilidad administrativa por violar el procedimiento de organización y realización de concentraciones masivas, y la penal por organizar o participar en disturbios masivos.El ente instó a la población a abstenerse de participar en manifestaciones no autorizadas "para evitar conflictos", y recordó que después de las protestas no coordinadas de enero y febrero se iniciaron 90 causas penales.Tanto la Fiscalía General como el Ministerio del Interior decidieron no precisar si sus advertencias están relacionadas con los planes de la oposición.Sin embargo, dado el comentario previo de Peskov, los dos comunicados parecen transmitir un mensaje aterrador: las autoridades podrían no tolerar el hecho de que los simpatizantes de la oposición salgan a sus patios y enciendan linternas por 15 minutos.A la vez, puede ser que la Fiscalía General y el Ministerio del Interior no hicieron nada más que simplemente avisar a la población y recordar que cualquier flashmob no debe extenderse a las calles centrales. Así interpretó sus mensajes el titular del Consejo ruso para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, Valeri Fadéev."Pueden encenderlas [linternas], (...) si van a salir a las plazas o calles centrales, entonces probablemente serán detenidos", comentó Fadéev a la cadena RTVI sobre los planes de los opositores. ContextoEl bloguero y opositor ruso Alexéi Navalni fue arrestado el 17 de enero en un aeropuerto de Moscú cuando regresaba de Alemania.Navalni permaneció en el país europeo desde finales de agosto de 2020 dónde se sometió a un tratamiento después de haberse sentido mal durante un vuelo doméstico en Rusia. Más tarde, su portavoz afirmó que el bloguero supuestamente ha sido envenenado con una sustancia tóxica. El Kremlin lo niega y considera dicha versión infundada. El Gobierno ruso solicitó a Berlín facilitar pruebas.A Navalni se le imputan los delitos de estafa contra la empresa de productos de belleza Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de la maderera Kirovles. El opositor rechaza todas las acusaciones en su contra y las considera políticamente motivadas.Los líderes de Estados Unidos, la UE y otros países occidentales exigieron a Rusia la liberación inmediata de Navalni.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, indicó que la reacción internacional ante el arresto no es más que un ejercicio en cadena para desviar la atención de la profunda crisis en la que se encuentra el modelo liberal.El 2 de febrero, la Justicia rusa hizo efectiva una pena suspendida de 3,5 años de cárcel impuesta a Navalni en 2014, por haber violado en reiteradamente las reglas de conducta impuestas en el expediente de libertad condicional. A la pena se abonarán los 10 meses que él pasó bajo arresto domiciliario, es decir, el opositor se enfrenta a 2,8 años de prisión, si el recurso no prospera.

/20210124/protestas-en-rusia-levantan-polemica-sobre-la-participacion-de-menores-en-acciones-ilegales-1094209095.html

/20210127/moscu-protesta-ante-embajada-de-eeuu-por-difusion-de-informacion-falsa-sobre-manifestaciones-en-1094248490.html

/20210201/el-kremlin-defiende-la-respuesta-de-fuerzas-del-orden-ante-provocaciones-en-protestas-1094289192.html

/20210205/europa-el-virus-navalni-y-la-vacuna-rusa-1094345088.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Daniil Pevzner

Daniil Pevzner

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Daniil Pevzner

protestas, manifestación, alexéi navalni, rusia