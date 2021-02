https://mundo.sputniknews.com/20210212/1101785813.html

La UE está trabajando en posibles sanciones a Rusia

La UE está trabajando en posibles sanciones a Rusia

BRUSELAS (Sputnik) — La elaboración de eventuales sanciones contra Rusia ya está en marcha en la Unión Europea (UE), declaró a Sputnik el portavoz del Servicio... 12.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-12T10:36+0000

2021-02-12T10:36+0000

2021-02-12T10:38+0000

rusia

internacional

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107235/31/1072353194_0:172:3501:2141_1920x0_80_0_0_aacf7c4d21a01c78f2cd5773f4acadfc.jpg

Para que las sanciones sean adoptadas, remarcó, se requiere una aprobación unánime de todos los países comunitarios.El 9 de febrero, el jefe de la diplomacia Europea, Josep Borrell, afirmó que la UE podría imponer nuevas sanciones contra Rusia y prometió hacer "propuestas concretas" en la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores el 22 de febrero y en la cumbre del bloque en marzo.Borrell afirmó, además, que Rusia había mostrado falta de interés por restablecer las relaciones con la UE y que "no había cumplido con las expectativas, al no convertirse en una democracia moderna".Bruselas critica la decisión del tribunal moscovita de condenar a prisión al bloguero opositor Alexéi Navalni, así como las detenciones de los participantes de protestas ilegales.El bloguero y opositor ruso Alexéi Navalni fue arrestado el 17 de enero en un aeropuerto de Moscú cuando regresaba de Alemania.Navalni permaneció en el país europeo desde finales de agosto de 2020 dónde se sometió a un tratamiento después de haberse sentido mal durante un vuelo doméstico en Rusia. Más tarde, su portavoz afirmó que el bloguero supuestamente ha sido envenenado con una sustancia tóxica. El Kremlin lo niega y considera dicha versión infundada. El Gobierno ruso solicitó a Berlín facilitar pruebas.A Navalni se le imputan los delitos de estafa contra la empresa de productos de belleza Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de la maderera Kirovles. El opositor rechaza todas las acusaciones en su contra y las considera políticamente motivadas.Los líderes de Estados Unidos, la UE y otros países occidentales exigieron a Rusia la liberación inmediata de Navalni.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, indicó que la reacción internacional ante el arresto no es más que un ejercicio en cadena para desviar la atención de la profunda crisis en la que se encuentra el modelo liberal.

/20210211/1100077507.html

/20210210/el-kremlin-afirma-seguir-las-declaraciones-de-borrell-tras-sus-palabras-de-apoyo-a-navalni-1094384246.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

rusia, ue