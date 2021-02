https://mundo.sputniknews.com/20210212/1101727211.html

Jefe de Inteligencia rusa: los que cooperan con países hostiles a Rusia no son opositores

MOSCÚ (Sputnik) — Las personas que cooperan con los servicios de inteligencia de países poco amistosos respecto a Rusia no pueden llamarse opositores, declaró... 12.02.2021, Sputnik Mundo

Aquellos que cooperan "con los servicios especiales de países que llevan a cabo una política hostil hacia Rusia no son opositores. Aquí debería usarse otro término", dijo Narishkin ante la prensa.Así comentó la declaración del Ministerio de Exteriores de Rusia de que la llamada oposición "no sistémica" rusa coopera directamente con Occidente y respondió si la Inteligencia tiene pruebas de cooperación entre los organizadores de las recientes protestas no autorizadas con los servicios especiales extranjeros.Añadió que la Cancillería rusa "no se equivoca ni exagera en sus comentarios".Los pasados 23 y 31 de enero, así como el 2 de febrero se celebraron en Rusia manifestaciones no autorizadas convocadas por los seguidores del bloguero opositor Alexéi Navalni.Las protestas exigían la liberación de Navalni, detenido a mediados de enero a su regreso de Alemania, así como expresaban indignación por la supuesta corrupción de autoridades rusas denunciada por el opositor.Según los datos del Tribunal de la Ciudad de Moscú, entre el 23 de enero y el 2 de febrero los tribunales de la capital rusa registraron un total de 4.908 casos relacionados con las manifestaciones ilegales; a 972 personas se les impusieron arrestos administrativos, y 1.232 recibieron multas. Nuevo director de la CIAAdemás, Narishkin declaró que William Burns, candidato a ocupar el puesto de director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), es un hombre que tiene un excelente currículum.El presidente de EEUU, Joe Biden, promovió a inicios de febrero la candidatura de Burns para encabezar la CIA, y ahora le toca al Senado emitir su dictamen.Burns se desempeñó como embajador de EEUU en Rusia de 2005 a 2008; en el Departamento de Estado ascendió a subsecretario de Estado; abandonó el servicio de relaciones exteriores en 2014, tras dedicar 33 años a la carrera de diplomático. Actualmente Burns preside la Fundación Carnegie.Narishkin reveló que el intercambio de información entre el SVR y la CIA de hecho no se interrumpió nunca.

