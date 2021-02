https://mundo.sputniknews.com/20210212/1101533245.html

La junta militar de Birmania decreta amnistía para más de 23.000 presos

La junta militar de Birmania decreta amnistía para más de 23.000 presos

MOSCÚ (Sputnik) — La junta militar que gobierna Birmania (Myanmar) decretó una amnistía con motivo del 74 aniversario del Día de la Unión a la que podrán... 12.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-12T04:58+0000

2021-02-12T04:58+0000

2021-02-12T04:58+0000

el golpe de estado en birmania

birmania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106381/10/1063811088_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4a6fa499fee0bd7393db5b3e93885d18.jpg

El documento, citado por el diario The Global New Light of Myanmar, se extiende a los castigos impuestos antes del 31 de enero de 2021 y prevé entre otras cosas la conmutación de la pena capital por la cadena perpetua y las reducciones de largos plazos de prisión.El 1 de febrero, pocas horas antes de la constitución del nuevo Parlamento en Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, y decretaron estado de emergencia por un año.Los militares, que habían gobernado Birmania durante décadas, justifican el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron la victoria a la Liga Nacional para la Democracia (LND).El comandante en jefe del ejército, general Min Aung Hlaing, anunció que, después de cumplidas las tareas del estado de emergencia, entre ellas la investigación de las presuntas irregularidades en las urnas, habrá nuevas elecciones y el poder será traspasado al partido ganador.La asonada generó una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas saliendo a la calle y realizando acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del gobierno civil y la liberación de los presos políticos.La Asociación de Asistencia de los Presos Políticos (AAPP), citada por el periódico The Irrawady, estima que unas 220 personas fueron detenidas desde el 1 de febrero por sus ideas. Más de la mitad son militantes de la Liga Nacional para la Democracia.

/20210210/birmania-sigue-envuelta-en-protestas-pese-a-la-prohibicion-de-reuniones-1094386399.html

/20210211/la-situacion-en-birmania-dependera-del-bando-que-tome-eeuu-1099776403.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

el golpe de estado en birmania, birmania