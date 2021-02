https://mundo.sputniknews.com/20210212/1101427039.html

Colombia pedirá a Cancillería de Cuba que amplíe información sobre atentado del ELN

El anuncio fue hecho al término de una reunión de Blum con Ponce junto con el consejero de la misión cubana en Colombia, Yoel Marrero.El encuentro, que inició alrededor de las 19.00 hora local (01.00 GMT del viernes) en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería colombiana, en Bogotá, contó también con la participación del ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín."En la reunión se transmitió a Cuba la petición del Estado colombiano de información precisa sobre posibles hechos, datos o condiciones de tiempo, modo o lugar que pudiera conocer el Gobierno cubano acerca de la alerta que han transmitido en relación con un posible ataque terrorista del ELN en Bogotá", dijo Blum.Asimismo, señaló que se le indicó a Ponce que se trata de una situación de interés prioritario para la seguridad nacional y para la protección de la vida de los colombianos."Ante la insistencia del Gobierno colombiano, no se recibió ninguna información adicional al respecto por parte de Cuba", destacó la canciller colombiana.El 8 de febrero la prensa colombiana filtró una carta firmada por Ponce, con fecha del 6 de febrero, mediante la cual advierte al Gobierno colombiano de la posible comisión de un atentado en Bogotá por parte del ELN."Nuestra embajada en Colombia recibió una información cuya verosimilitud no podemos evaluar acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente Oriental de guerra del ELN para los próximos días en Bogotá", dice la misiva."Hemos advertido de dicha información a la Delegación de paz del ELN en La Habana, la cual expresó total desconocimiento y reiteró la garantía de que no tiene ningún involucramiento en las decisiones militares u operaciones de la organización", agrega la misiva.Al respecto, Blum señaló en su declaración que "Colombia ratificó que los miembros del Comando Central del ELN que se encuentran en Cuba son responsables de la ejecución de directrices emitidas por la Dirección Nacional del ELN (...) que incluyen acciones de alto impacto y de terrorismo en centros urbanos".Asimismo, dijo que durante el encuentro con Ponce se reiteró "la urgente necesidad de una respuesta favorable de parte del Gobierno de Cuba en relación con las extradiciones de miembros del ELN, que son requeridos por la justicia colombiana, conforme al Derecho Internacional".El ELN negó a través de una carta que planee un atentado en Bogotá."Después de verificar con todas las estructuras guerrilleras (…), clarificamos que la información que recibió la Embajada de Cuba en Bogotá no hace parte de los planes militares del ELN", indicó la Dirección Nacional de ese grupo.Al respecto agregó que el anuncio de un atentado en la capital de Colombia "es posible que se trate de un falso positivo montado por la inteligencia militar del Estado colombiano".Incluso señaló que "las Fuerzas Armadas estatales están planeando realizar acciones terroristas contra la población con el propósito de responsabilizar al ELN" y así "intensificar las presiones internacionales" contra los delegados de paz de esa organización que se encuentran en Cuba.El Frente Oriental de guerra del ELN, que según la Embajada de Cuba sería el encargado de perpetrar el atentado, es liderado por Carlos Emilio Marín, alias 'Pablito', responsable de un atentado con coche bomba a la Escuela de cadetes de la Policía General Santander, en Bogotá, que dejó 22 estudiantes muertos y 60 más heridos el 17 de enero de 2019.A raíz de ese hecho Colombia rompió de manera unilateral los diálogos de paz con el ELN y pidió extradición de diez integrantes de la Mesa de Negociaciones de Paz que permanecen en Cuba, pero La Habana se niega a entregarlos porque asegura que respeta los protocolos de rompimiento de los diálogos, los cuales prohíben extraditar y detener a esos guerrilleros.La carta del embajador Ponce a la cancillería de Colombia se da en un contexto de tirantez entre ambas naciones a raíz de que que el pasado 11 de enero la administración del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, incluyó de nuevo a Cuba en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, lo cual respalda Colombia.La decisión de la entonces administración de Trump se dio, entre otros motivos, porque Cuba alberga en La Habana a los negociadores de paz del ELN, organización que Estados Unidos considera terrorista.Según la prensa local, con la advertencia del atentado, Cuba busca mostrar ante Colombia que no respalda el terrorismo y que está dispuesta a colaborar con el país en lo que respecta a la guerrilla del ELN.

