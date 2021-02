https://mundo.sputniknews.com/20210211/un-periodista-estadounidense-comparte-su-experiencia-con-la-vacuna-sputnik-v-1100042175.html

Un periodista estadounidense comparte su experiencia con la vacuna Sputnik V

El corresponsal del medio estadounidense National Public Radio, Lucian Kim, contó que se había vacunado con Sputnik V en Moscú. El periodista recibió la... 11.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-11T16:51+0000

2021-02-11T16:51+0000

2021-02-11T16:44+0000

estilo de vida

sputnik v (vacuna)

vacuna contra coronavirus

extranjeros

salud

rusia

"Fue un proceso muy simple. Pude pedir una cita en un hospital público cercano. Tengo derecho a vacunarme como periodista. Recibí una confirmación por mensaje de texto y luego simplemente fui allí. No había ninguna cola. Estaba muy organizado", señaló Lucian Kim.El periodista observó que después de recibir la vacuna no puede ir a la piscina, al gimnasio o a la sauna ni tampoco tomar alcohol durante los tres días posteriores.Según Kim, se siente bastante bien después del procedimiento. Al mismo tiempo, admitió que antes de la vacunación tenía ciertas preocupaciones.El corresponsal recordó que se habían publicado los resultados de los ensayos en la revista médica británica The Lancet que mostraron que "Sputnik V es muy eficaz, casi un 92%".Su preocupación por la vacuna se centraba más en la forma en que podría ser almacenada o transportada. Pero Sputnik V solo necesita almacenarse a temperaturas frías y no superfrías como otras vacunas. "He decidido que Sputnik V es mejor que no tener ninguna protección", comentó.Varios periodistas de distintos países se habían vacunado con Sputnik V y compartido sus impresiones, como Bert Sundstrom, de la cadena de televisión sueca SVT, Jan Espen Kruse, corresponsal de la televisión noruega NRK y Andrew Kramer, de The New York Times.

