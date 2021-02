https://mundo.sputniknews.com/20210211/no-todos-los-malbec-son-iguales-la-ciencia-reconoce-la-singularidad-del-vino-argentino-1101265396.html

No todos los Malbec son iguales: la ciencia reconoce la singularidad del vino argentino

No todos los Malbec son iguales: la ciencia reconoce la singularidad del vino argentino

11.02.2021

Los vinos argentinos y sus célebres bodegas —con variedades para todos los gustos y poderes adquisitivos—, son uno de los productos agrícolas de calidad más reconocidos de Argentina entre los mercados extranjeros más exigentes. No obstante, hasta ahora no se había podido comprobar su singularidad."Hace 30 años atrás, cuando iban a las ferias a ofrecer los vinos, había comentarios como 'todos los Malbec son iguales', un prejuicio en general de los vinos del nuevo mundo. Nosotros sabíamos que no era así, pero era la palabra de ellos contra la nuestra", dijo a Sputnik Roy Urvieta, director de Enología del Catena Institute of Wine y autor principal de la investigación publicada en Scientific Reports. "Algo similar a lo que pasa con el Pinot Noir de la Borgoña [Francia], donde tienen casi 1.000 años de experiencia de prueba y error. Nosotros no podemos esperar esa cantidad de tiempo, entonces recurrimos a la ciencia", agregó. Urvieta explicó que siempre tuvieron la hipótesis de que, según de dónde vinieran las uvas, cómo resultan los vinos. Sin embargo, la idea que prevalecía en la industria era otra. En su libro Terroir y otros mitos de la vinicultura, publicado en 2016, Mark Matthews, profesor y agrónomo de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, afirmó que podría eliminar el concepto de terruño. El 'terroir', o terruño, es una palabra francesa usada por la vitivinicultura y otras disciplinas agrícolas para definir la manera en que una extensión geográfica delimitada, con sus particularidades climatológicas y su impronta humana, pueden repercutir directamente en las características únicas del producto sembrado allí. Matthews argumentó que se trataba de una construcción humana y una noción de marketing. Pero el estudio dirigido por Urvieta demostró lo contrario.Por qué los terruños influyen en los vinosEste estudio es el primero en comparar cuatro niveles diferentes de terroir: tres grandes regiones, seis departamentos, 12 indicaciones geográficas, 23 parcelas individuales de menos de una hectárea de superficie, sinónimo de lo que los monjes cistercienses de la Borgoña denominan 'cru', en tres añadas diferentes (2016, 2017 y 2018). Proporciona datos climáticos detallados, además de análisis químicos de 201 vinos en condiciones similares. Distintos estudios quimiométricos permitieron agrupar y entender las diferencias o similitudes de los vinos de determinadas regiones y parcelas."Esto empezó en 2010 pero las primeras publicaciones nuestras fueron en 2014 y 2015, pero abarcaban un solo año de estudio. Lo novedoso de este último paper es que es el resumen de tres años, hay datos de tres cosechas. Hay parcelas y regiones que, independientemente del año, siguen conservando sus perfiles químicos, que es lo que nosotros analizamos, y que los hacen fácilmente identificables", resumió el experto.Los vinos argentinos en el mundoArgentina tuvo un balance del 2020 para el olvido, marcado por las emergencias económicas y sanitarias, que empeoraron todos los índices de una crisis preexistente. Pero quizás una de las únicas excepciones fue la industria del vino, uno de los productos regionales de alto valor agregado por los que el país es reconocido a nivel internacional hace más de tres décadas.Según un informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2020 pasado cerró con un incremento anual en el volumen de las exportaciones de 26,7%, donde las ventas al exterior de vinos fraccionados tuvieron un aumento de 5,7%, y las de granel de 59,8%. China fue uno de los destinos que representaron la principal novedad, para lo que se llegó a utilizar los vuelos sanitarios como vehículo para el traslado de mercadería.Argentina fue el país que más creció entre los cuatro del mundo que lograron mayor crecimiento de la producción, por encima de Italia, Nueva Zelanda y Portugal. Durante 2020 se exportaron 395 millones de litros de vino, 83 millones más que en 2019, el volumen más alto de los últimos 12 años."Si un vino argentino saca altos puntajes o una bodega es reconocida a nivel mundial por producir vinos que pueden estar a la altura de los grandes vinos del mundo, hay siempre un efecto derrame sobre los vinos que están a su alrededor o a su región, que lo hace mucho más valorado. Eso es lo que queremos hacer, elevar nuestras regiones al primer mundo del vino", explicó Urvieta.El estudio, titulado Perfil sensorial y fenólico de vinos Malbec de distintos 'terroirs' de Mendoza, Argentina, fue publicado en la revista internacional de acceso abierto Scientific Reports, dependiente de la reconocida plataforma de divulgación científica británica Nature, y forma parte del proyecto de tesis doctoral en Agronomía de Urvieta, realizado en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).El Catena Institute of Wine fue fundado en 1995 con el objetivo de elevar la calidad del vino argentino, y pertenece a la tradicional bodega familiar Catena Zapata, fundada en 1902 por el inmigrante italiano Nicola Catena, en la provincia de Mendoza, en la región andina centro-oeste de Argentina, en la frontera con Chile.

