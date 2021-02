España suma 17.853 contagios y otras 513 muertes por COVID-19

https://mundo.sputniknews.com/20210211/espana-suma-17853--contagios-y-otras-513-muertes-por-covid-19-1100079605.html

El número de contagios sigue en descenso, al igual que la incidencia acumulada en 14 días, situada en 540 el jueves 11 de febrero. Cifras que contrastan con el elevado número de muertos. A día de hoy, España acumula 64.217 muertos por COVID-19. Sin embargo, el epidemiólogo prevé que el fin de semana se producirá una bajada significativa de fallecidos. Eso sí, siempre que se continúe con la tendencia descendente.Actualmente el foco está puesto sobre el número de fallecimientos, una vez visto que los contagios y la incidencia están descendiendo, tras las medidas restrictivas implementadas hace semanas por las autoridades.España alcanzó su récord de fallecidos de la pandemia tras un fin de semana el lunes 8 de febrero con 909 y su récord de fallecidos en un día, el martes 9 con 766.Sobre el esperado descenso de muertes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón dijo que "probablemente se empezará a observar a principios de la semana que viene, si la evolución es similar a la que hemos observado en otras olas".Otro de los aspectos sobre los que se puso el acento en la comparecencia en la que se presentaron estos datos fue sobre la tasa de ocupación de los pacientes con coronavirus en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs), que sigue sin bajar del 40% en toda España, aunque en algunas comunidades supera el 50%.La situación es de riesgo extremo en prácticamente todo el territorio español, donde la variante británica se abre paso y empiezan a aparecer casos de las cepas sudafricana y brasileña. La presión en hospitales es elevada y la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos se mantiene cerca del 50%, incluso por encima de este límite en algunas comunidades autónomas. Preocupa especialmente La Rioja, donde el 10 de febrero el 65,52% de camas UCI estaban ocupadas. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que no se levanten las restricciones en España, a pesar de la caída del número de positivos. La responsable de Emergencias, Catherine Smallwood, ha comentado que la reducción de casos no se traduce en una tasa de transmisión más baja. "En España vemos una caída relativa muy significativa, pero las tasas de transmisión siguen siendo altas", ha afirmado.La apertura de la sociedad debe producirse de forma "progresiva y estable", según Smallwood. Un consejo que aplican algunas comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana, región con la mayor incidencia del país, prorrogará las restricciones hasta el 1 de marzo, por la hostelería y los gimnasios seguirán cerrados o se mantendrá la prohibición de salir o entrar de su territorio sin justificación. En Mallorca, Ibiza y Formentera, la hostelería continuará con la verja bajada. Tampoco las rebajará Castilla y León, debido al nivel de contagios y la saturación hospitalaria. La Rioja seguirá con las restricciones hasta el 23 de febrero. No obstante, otras regiones aligeran las limitaciones. La Junta de Extremadura ha decido relajar las medidas y reabrir bares y restaurantes ante el descenso de la incidencia acumulada. El15 de febrero, Galicia podría iniciar un proceso de desescalada, si el comité clínico lo considera oportuno. En la Comunidad de Madrid se plantea retrasar el toque de queda de 22 a 23 y decretar el cierre flexible de la hostelería. Por su parte, Castilla-La Mancha reabrirá la restauración, pero se necesitará un código QR para acceder a los locales.

