https://mundo.sputniknews.com/20210211/el-nombre-de-meghan-markle-se-convierte-en-la-raiz-de-un-conflicto-con-la-corona-britanica-1099695066.html

El nombre de Meghan Markle se convierte en la raíz de un conflicto con la Corona británica

El nombre de Meghan Markle se convierte en la raíz de un conflicto con la Corona británica

Meghan Markle dejó "desconcertados" a los funcionarios del Palacio de Buckingham con su declaración acerca del cambio de su nombre en el certificado de... 11.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-11T13:03+0000

2021-02-11T13:03+0000

2021-02-11T12:59+0000

realeza

meghan markle

reino

príncipe harry

familia real

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099674850_0:66:2000:1191_1920x0_80_0_0_01b5b66409b06e2e46884a6b8795369b.jpg

Poco después de casarse con el príncipe Harry, en 2018, la actriz cuyo nombre era Rachel Meghan Markle, pasó a ser oficialmente conocida como Meghan, Su Alteza Real la Duquesa de Sussex, detalló PageSix. El título de duque y duquesa de Sussex fue un regalo de boda de la reina Isabel II a su nieto, Harry, y su esposa con motivo de su matrimonio.Cuando nació Archie, el primer hijo de la pareja de Sussex, el nombre de su madre en su certificado de nacimiento se registró como Rachel Meghan, Su Alteza Real la Duquesa de Sussex. Esto, sin embargo, se modificó posteriormente a Su Alteza Real la Duquesa de Sussex, detalló el medio.Después de que este cambio se convirtiera en noticia los últimos días, los representantes de Meghan y Harry emitieron un comunicado acerca del tema.Una fuente cercana a la realeza, sin embargo, dijo a PageSix que "esto es totalmente desconcertante" y que "el Palacio no dictó nada".Otra fuente confirmó que el Palacio de Buckingham no tuvo nada que ver con el cambio del nombre de Meghan Markle en el documento de su hijo."El certificado de nacimiento fue cambiado por la antigua Oficina del Duque y la Duquesa para garantizar la coherencia en el nombre y el título de la Duquesa de Sussex con otros documentos privados", subrayó.La pareja de Sussex, sin embargo, no solicitó el cambio, informó otra fuente consultada por el portal. Se cree que, de hecho, la enmienda se llevó a cabo por su antiguos empleados.

/20201226/el-plan-que-no-pudo-ser-el-verdadero-motivo-por-el-que-meghan-markle-renuncio-a-la-realeza-1093954507.html

/20210111/harry-y-meghan-se-reuniran-con-la-realeza-por-primera-vez-desde-que-renunciaron-sus-titulos-1094077079.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

realeza, meghan markle, reino, príncipe harry, familia real, sociedad