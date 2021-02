https://mundo.sputniknews.com/20210211/el-eventual-regreso-de-trump-a-la-politica-pinta-favorable-a-sus-intereses-1100188295.html

El eventual regreso de Trump a la política pinta "favorable" a sus intereses

El eventual regreso de Trump a la política pinta "favorable" a sus intereses

El expresidente de EEUU Donald Trump puede retomar la actividad política una vez finalizado el procedimiento de ‘impeachment’ en el Senado y vengarse de los... 11.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-11T18:12+0000

2021-02-11T18:12+0000

2021-02-11T18:12+0000

donald trump

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1100221974_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_acb5c1ecf541031c2e6bcb089e8bbbf0.jpg

El eventual regreso de Trump a la política pinta "favorable" a sus intereses El expresidente de EEUU Donald Trump puede retomar la actividad política una vez finalizado el procedimiento de ‘impeachment’ en el Senado y vengarse de los republicanos que le dieron las espaldas, escribe el diario Político que cita fuentes del entorno del exjefe de Estado.

Además, el proceso de ‘impeachment’ desveló a los republicanos desleales a Trump, provocando una reacción negativa hacia ellos entre los miembros rasos del partido, estiman los interlocutores del periódico. Según ellos, Trump recobrará la actividad política y se concentrará en la "venganza" entre los correligionarios que la dieron las espaldas. El Senado de EEUU ya votó a favor de la constitucionalidad del proceso de ‘impeachment’ del expresidente Trump. A favor de la resolución se manifestaron 56 senadores, entre ellos seis republicanos. De modo que la moción de censura seguirá adelante. El experto en estudios de EEUU Grigori Yariguin al comentar la publicación de Político, pone en duda que los republicanos se hayan consolidado en torno a Trump.En el telón de fondo del ‘impeachment’ tanto los republicanos como los demócratas se dedicarán a la construcción de la estructura interna de su partido antes de las elecciones de 2024.Yariguin no excluye que pueda iniciarse una caza de brujas, pero no del lado de Trump, sino desde el seno del propio Partido Republicano. “Por ahora se hace difícil comprender si Trump pueda tener ambiciones políticas. Lo que sí puede tener son motivos para vengarse de aquellos que no le dieron su respaldo", indicó.Pero, lo probable es que en ello también esté interesado el propio Partido Republicano, es decir, la realización de una campaña que impida una libertad excesiva dentro del partido en el período electoral, destacó el especialista en EEUU. En otras noticiasEl presidente de EEUU, Joe Biden, declaró en una conversación telefónica con el presidente de China, Xi Jinping, que defenderá la seguridad de los estadounidenses, comunicó la Casa Blanca.Biden también expresó "la preocupación fundamental por las acciones económicas coercitivas y deshonestas de Pekín, las persecuciones en Hong Kong, la violación de los derechos humanos en Xinjiang y las acciones cada vez más insistentes [de China] en la región, incluyendo respecto a Taiwán".El presidente de China, Xi Jinping, instó a su par estadounidense, Joe Biden, a respetar los intereses de Pekín, particularmente en relación con Taiwán, Hong Kong y Xinjiang, y advirtió que la confrontación entre los dos países sería catastrófica para el mundo.Estos y otros temas en El Punto.

/20210210/lo-dejo-todo-planeado-el-resurgimiento-de-trump-tras-un-juicio-politico-1094386721.html

/20210206/blinken-eeuu-va-a-hacer-rendir-cuentas-a-china-por-sus-acciones-desestabilizadoras-1094347615.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

donald trump, eeuu