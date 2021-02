https://mundo.sputniknews.com/20210211/ecuador-crecen-la-expectativa-y-las-denuncias-de-cara-al-balotaje-1101166658.html

Ecuador: crecen la expectativa y las denuncias de cara al balotaje

Guillermo Lasso se perfila a disputar la segunda vuelta el 11 de abril con Andrés Arauz, al superar en reñido conteo a Yaku Pérez, quien pide volver a contar...

Según el Comité Nacional Electoral, Lasso (candidato del Movimiento CREO) supera por escaso margen a Pérez (Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik). El banquero y dirigente derechista supera por menos de 20.000 votos al aspirante indígena con el conteo casi terminado.Pero ante la estrecha diferencia, Pérez —que este miércoles 10 llamó a sus seguidores a movilizarse— aseguró que "ahí está la trampa" y denuncia fraude.Arauz, candidato del correísmo por Unión por la Esperanza (UNES), fue el aspirante presidencial más votado el domingo 7 de febrero con 32,45%. Pero no logró el requisito de alcanzar el 40% de los votos y superar por 10% al segundo para ganar en primera vuelta.Desde entonces, la disputa por el segundo lugar fue cambiante. En los primeros resultados, Lasso se encontraba tercero pero muy cerca de Pérez, pero la situación se revirtió a su favor. Teruggi se refirió a la posibilidad de que se cree un frente anticorreísta de cara al balotaje de abril. "Ya el cuarto candidato en la disputa, Xavier Hervas, de Izquierda Democrática, anunció que quiere formar este frente junto con Lasso y Pérez. Lasso dijo que sí, mientras Pérez aún no respondió. (...) Pronto se asentará el escenario".En tanto, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) declaró a Sputnik que no será parte de un posible Gobierno de Arauz y que abandona la política. "El único lugar que quiero ocupar es el de padre de familia, cocinero y escritor, seguir acabando mi libro", dijo el líder del movimiento político Revolución Ciudadana.Fuera de juegoEl candidato presidencial peruano George Forsyth apelará a su exclusión de las elecciones resuelta por el Jurado Especial Electoral de Lima. El exfutbolista, empresario y exalcalde del municipio La Victoria, encabeza las encuestas con entre el 13 y el 10 % de intención de votos. "¡Ni un paso atrás, los golpes nos harán más fuertes! El jurado nacional electoral hará justicia", publicó el postulante en su cuenta de Twitter. La resolución del jurado se basa en que Forsyth omitió declarar ingresos y empresas en su Declaración Jurada de Hoja de Vida. El jurado también declaró improcedente la candidatura de sus postulantes a vicepresidentes, Patricia Arévalo y Jorge Chávez. Días atrás otro jurado electoral de Lima suspendió la candidatura del expresidente Martín Vizcarra al Congreso, pero la decisión fue revocada por el Jurado Nacional Electoral. La hoja de vida tiene como objeto que el lector tuviese la mayor información posible sobre un candidato. "Es una herramienta que, dada la opacidad en la que se ha manejado la política en Perú, se introdujo como un requisito", opinó Requena.“La idea era la transparencia pero se ha convertido en algo absolutamente irracional”, agregó el entrevistado, quien se refirió al caso puntual de Forsyth."En la elección de 2020, para completar el Congreso, se excluyó a una persona porque no declaró algo que estaba en trámite. La herencia de su padre fallecido no la declaró porque estaba en proceso. Otro caso fue que la persona no declaró un vehículo que había donado en lugar de haberlo vendido", enumeró. "Son cosas como una ingenua perversión (...) hay que ver si prima el derecho a la participación política o si te olvidaste de llenar un formulario", sostuvo Requena.Para las elecciones del 11 de abril hay 23 candidatos inscriptos que para vencer deberán superar el 50 % de los votos válidos. De acuerdo con los sondeos, alrededor del 45% de los peruanos votará en blanco o no sabe aún a quién elegir. "Es una elección fría, apática y fragmentada. Es probable que quienes pasen a la segunda vuelta no superen el 20% de los votos", indicó el analista político peruano.Estas y otras noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.

