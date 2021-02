https://mundo.sputniknews.com/20210211/donaciones-y-empresas-invisibles-dejaron-fuera-al-favorito-a-ganar-las-elecciones-en-peru-1101135061.html

Donaciones y empresas invisibles dejaron fuera al favorito a ganar las elecciones en Perú

Donaciones y empresas invisibles dejaron fuera al favorito a ganar las elecciones en Perú

11.02.2021

américa latina

perú

política

La decisión del órgano electoral de Perú de excluir de las elecciones presidenciales del próximo 11 de abril al candidato George Forsyth, favorito en las últimas encuestas, sacudió el ambiente político peruano. A pesar de que el exfutbolista asegura que no dará "ni un paso atrás", su candidatura quedó desafectada por haber incluido información falsa en la hoja de vida exigida por el Jurado Nacional Electoral peruano.En efecto, según la normativa de Perú, todos los candidatos a la Presidencia deben presentar ante el órgano electoral una "hoja de vida" en la que, con valor de declaración jurada, tiene que constar toda su experiencia laboral, académica y política, así como sus antecedentes judiciales. Ese documento también incluye una "declaración de bienes y rentas" de parte del candidato.Según la resolución que excluyó a Forsyth de la carrera electoral, el expediente se inició el 25 de enero de 2021, cuando un ciudadano llamado Luis Alberto Ayquipa Zela —que había sido candidato a vicegobernador de Cuzco— denunció ante el JNE la "presunta incorporación de información falsa y omisión en la Declaración Jurada de Hoja de Vida" por parte de Forsyth.El órgano electoral decidió entonces abrir una investigación que complementó enseguida con un artículo publicado el 31 de enero por el sitio periodístico Ojo Público. Firmada por el periodista Ernesto Cabral, la investigación da cuenta de cómo el candidato por Victoria Nacional consignó que es dueño de cuatro vehículos de alta gama pero ocultó que tres de ellos fueron recibidos a través de donaciones de parte de Juan Alberto Forsyth Alarco, socio de la empresa importadora de motocicletas Crosland y de GRT Seguridad y Control, una firma del propio George Forsyth.El informe de Ojo Público advierte que, además de omitir esas donaciones, el candidato también evitó incluir en su declaración que ha recibido ingresos por acciones en tres empresas: Fyvcom, dedicada a la comercialización de maquinaria de construcción y negocios inmobiliarios; Inversiones FBG, dedicada a la instalación de gimnasios, y GFS TEC, dedicada a la venta y colocación de luces LED.El órgano electoral también advirtió que Forsyth también omitió parte de su formación universitaria, al no incluir sus estudios en la Universidad de San Martín de Porres.A partir de esas irregularidades, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 tomó la decisión de excluir a Forsyth de la contienda, exactamente dos meses antes de las elecciones del 11 de abril, cuando Perú escoja a un nuevo presidente.La inhabilitación también abarca a sus candidatos a primer y segundo vicepresidente, Patricia Arévalo y Jorge Chávez, respectivamente, ya que sus postulaciones fueron declaradas como "improcedentes" por el órgano electoral.¿Qué sucederá con Forsyth tras la exclusión de su candidatura?Lejos de aceptar la exclusión, el candidato se pronunció a través de su cuenta de Twitter: "¡Ni un paso atrás! ¡Los golpes nos hacen más fuertes! Desde Jaén en la región Cajamarca, les digo que no nos van a tumbar; que se compite con ideas y el pueblo nos respalda. ¡La corrupción no ganará!",En la misma línea, el partido de Forsyth, Victoria Nacional, calificó la exclusión del candidato como "arbitrariedades del JNE" con el objetivo de que "siempre sean los mismos políticos y partidos los que gobiernen"."Apelaremos, ganaremos y demostraremos que ha llegado una nueva forma de hacer política", añadió la formación política en Twitter.

perú, política